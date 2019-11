Valkā Lāčplēša dienā bijušās Tērauda skolas ēkas priekšā bija apskatāma Lāčplēša ordeņa kavalieru lielformāta fotogrāfiju izstāde. Dienas vidū uz izstādi bija atnākuši Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 5.b klases skolēni ar skolotāju Vēsmu Galgāni, kurus sagaidīja Valkas novadpētniecības muzeja pedagoģe Viktorija Maļukova. Viņa jauniešiem bija sagatavojusi nelielus uzdevumus, kuru izpildei jauniešiem bija jāieklausās savās iekšējās sajūtās, kas rodas, apskatot karavīru fotoattēlus.

Lielu interesi no iedzīvotāju un viesu puses Lāčplēša dienā bija "Runājošajām gleznām" - multimediālajam varonības stāstam, kas norisinājās militārajos pazemes bunkuros netālu no Tērauda skolas. Video projekcijā, kas tika rādīta vienā no bunkuriem, tika stāstīts par to, kas ir varonība mūsdienās, arī, cik absurdas lietas un darbi var tikt uzskatīti par mūsdienu varonību.