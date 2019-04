FOTO: Lielajā talkā Valkā talko vairākās vietās

Šodien Lielajā talkā Valkā talcinieki strādā Zāģzera apkārtnē. Šajā iedzīvotāju iecienītajā atpūtas vietā čakli pastrādāja Valkas novada domes darbinieki. Pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis lepojas, ka kopā ar Māri Pandalonu izdevās no krūmiem atbrīvot ezera malu. Deviņi talcinieki kopā brīvdabas estrādes teritoriju. Kopā ar viņiem strādāja arī novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs izpilddirektora vietnieks Guntis Bašķis. Savukārt Putraskalnu no krūmiem atbrīvoja, pērnās lapas grāba un lasīja atkritumus divas valcēniešu ģimenes - Sandra un Andris Veldres un Sarmīte un Normunds Briči. Viņi dzīvo netālu no šīs skaistās vietas, tāpēc nolēmuši to sakopt, lai ne tikai pašiem būtu gandarījums, bet arī pārējie teiktu, cik Valka ir sakopta un skaista vieta.