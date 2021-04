Smiltenē Lielās talkas ietvaros Abula upes krastā čakli strādāja Brakovsku un Lāču ģimenes.

Virzienā no Tepera ezera līdz Saltupiem abas ģimenes attīrīja taku no sakritušiem kokiem un zariem. Netālu no tilta pār Abula upi pie Saltumiem talcinieki konstatēja, ka mežā izmesti atkritumi. Vēl nesen tie tur nebija.