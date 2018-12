FOTO: Smiltenē uzdarbojas “Mazā Raganiņa”

Sestdien, 8. decembrī, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā aizvadīta pirmizrāde smilteniešu veidotam muzikālam uzvedumam bērniem un viņu vecākiem “Mazā Raganiņa”.

Iestudējuma pamatā ir Vācijas bērnu rakstnieka Otfrīda Preislera darbs “Mazā raganiņa” – stāsts par kādas raganiņas dzīvi, kura izdarīja pārkāpumu lielajā raganu saietā Valpurģu naktī un tādēļ visu gadu cenšas būt laba.

Izrādes režisore Zinaida Bērza piedāvā savu šā stāsta versiju, aicinot ikvienu cilvēku, gan bērnu, gan pieaugušo, viņam piemītošās spējas attīstīt pozitīvā virzienā. “Izrāde ir par to, ka katrā cilvēkā ir baltais un melnais kā kreatīvs radošums, un ir svarīgi, kā tas izpaužas – ļaunumā un sliktos darbos vai pozitīvismā un labos darbos. Tāpēc mēs ļaujam mazajai Raganiņai (Madara Vīksniņa) arī citām raganām iedvest to, ka viņas ar savām spējām var darīt labus darbus. Un vēl mūsu raganiņa ir blonda, un visas raganas ir skaistas. Tādējādi laužam stereotipus par to, kā cilvēki iztēlojas raganas,” stāsta Z. Bērza.

Izrādē piedalās Smiltenes Tautas teātra aktrises Madara Vīksniņa, Dana Langenfelda, Nadīna Paipala un Inguna Sīmane un vietējie skolēni, kurus interesē teātris: Eva Evelīna Krūmiņa, Monta Sorokina, Gerda Ance Rieksta un Kristians Vilkasts.

Ar dejām izrādi papildina Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Buki” Ievas Arnoldes vadībā. Par izrādes kostīmiem un skatuves noformējumu rūpējas Inese Priedīte.

Skatītāju atsauksmes un aktieru iespaidus lasiet laikrakstā “Ziemeļlatvija” otrdienas, 11. decembra, numurā.