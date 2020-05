FOTO: Smiltene viena no retajām pilsētām ārpus Rīgas, kas iedzīvotājiem piedāvā jaunus un jaudīgus īres kartingus

Smiltene ir viena no retajām pilsētām ārpus Rīgas, kas iedzīvotājiem piedāvā īres kartingus. Neviens iepriekš nevarēja paredzēt, ka šis smilteniešiem tik ilgi gaidītais notikums būs tieši “Covid-19” pandēmijas laikā. Tieši tamdēļ izpalika jauno kartingu, kas paredzēti gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan arī braukšanai pa trasi divatā, svinīgās atklāšanas pasākums.

Tomēr tehniskais sporta klubs “Smiltene” ir radis iespēju, kā šajos ārkārtējos apstākļos, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības, no 14. maija nodrošināt kartingu īri iedzīvotājiem Tepera trasē. “Pateicoties “Abulas lauku partnerībai”, “Lauku atbalsta dienestam” un “ALTUM”, esam uzsākuši projekta “Autosporta attīstības veicināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Smiltenes novadā” īstenošanu. Pavisam jaunie kartingi būs pieejami konkrētās dienās un laikos pēc saplānota aktivitāšu un pasākumu kalendāra, kas ikvienam pieejams mūsu mājaslapā teperis.lv. Smiltenē ir leģendāra kartingu trase, kurā pirms dažiem gadiem notika rekonstrukcija. Kartings ir un paliek visu pamatu pamats autosportā. Ar šo projektu vēlamies radīt bērnos un jauniešos interesi par autosportu, kā arī ikvienam dodot iespēju tepat Smiltenē lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kurā neiztrūks arī adrenalīns,” ceturtdien sporta kompleksā “Teperis” laikrakstam stāsta tehniskā sporta kluba “Smiltene” valdes priekšsēdētājs Vairis Tralla.

Šobrīd gan jāņem vērā Ministru kabineta izdotie noteikumi. “Esam gatavi strādāt arī ārkārtējos apstākļos, ir izstrādāti noteikumi, kas obligāti jāievēro ikvienam apmeklētājam. Ierodoties asfaltētajā stāvlaukumā ar automašīnu, apmeklētājiem būs jānovieto automašīnas viena no otras ne tuvāk par pieciem metriem un ārā kāpt atļauts tikai pēc darbinieka uzaicinājuma. Apmeklētāji, kuri ieradīsies kājām, atradīsies ne tuvāk par pieciem metriem no automašīnām, ievērojot savstarpēju divu metru distancēšanos. Kopējais apmeklētāju skaits teritorijā drīkst būt ne vairāk kā 25 cilvēki. Uzaicinot uz braucienu līdz septiņiem cilvēkiem, jāievēro divu metru distance, obligāti jādezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekli, ko mēs nodrošinām. Pēc katra brauciena dalībniekiem ķiveres jānovieto uz galda dezinficēšanai. Esam ierīkojuši speciālu telpu, kurā veikt stingru ķiveru dezinfekciju, tāpēc tās esam iegādājušies krietni vairāk nekā pašus kartingus. Tāpat pēc katra brauciena kartinga stūre un sēdeklis tiks dezinficēti,” darbam gatava “Covid-19” laikā ir tehniskā sporta kluba komanda.

Tā kā cilvēku drošība un veselība ir pirmajā vietā, klubs apmeklētājus aicina izvērtēt veselības stāvokli un neapmeklēt pakalpojuma sniegšanas norises vietu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī, ja uz personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi. Ierodoties Tepera trasē, visiem apmeklētājiem būs jāreģistrējas, aizpildot “Apliecinājuma lapu” par braucienu ar kartingu.

Piektdien, 15. maijā, ar kartingiem būs iespēja izbraukt no pulksten 10 līdz 22, sestdien no 11 līdz 22, bet svētdien no 10 līdz 22. Ņemot vērā, ka kartingu trase ir daudzfunkcionāla, pārējā laikā tā pieejama skrituļotājiem, velobraucējiem un skrējējiem. Piemēram, pirmdien, otrdien un trešdien tā visas dienas garumā atvēlēta jebkurai bezmotoru aktivitātei. “Gadījumā, ja kādā kartingu dienā nebūs braucēju, mēs neliegsim trasē atrasties citiem. Droši var nākt klāt un jautāt vai arī zvanīt par trases noslogojumu man uz 29125512,” saka V. Tralla.