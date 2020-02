FOTO: Smiltenes novada ģimeņu ziemas sporta diena

2020. gada 15. februārī Grundzāles pagasta Grundzāles pamatskolā un tās apkārtnē notika Smiltenes novada ģimeņu ziemas sporta diena.

Pasākums tika organizēts Smiltenes novada domes īstenotā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.



Pasākumā tika izmantots orientēšanās un slēpošanas inventārs kas iegādāts biedrības Orientēšanās sporta klubs “Azimuts” īstenotā projekta Nr.19-09-AL12-A019.2202-000005 “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā” ietvaros.



Sacensību mērķis un uzdevums bija Smiltenes novada iedzīvotāju un viesu vidū popularizēt veselīgu dzīvesveidu, radīt pozitīvu priekšstatu par sporta aktivitātēm, izmantojot netradicionālu pieeju. Rosināt Smiltenes novada ģimenes un iedzīvotājus iesaistīties sportiskās aktivitātēs un popularizēt sportu, kā veselību stiprinošu, relaksējošu, emocionālu nodarbi.



Sacensības organizēja OK Azimuts sadarbībā ar Smiltenes novada domi Grundzāles pamatskolu un Grundzāles pagasta pārvaldi.



Sporta dienā varēja piedalīties Smiltenes novadā dzīvojošie un strādājošie, viņu ģimenes locekļi, draugi, radi vai viesi. Sacensības notika divās grupās:

Ģimeņu grupa kur komanda sastāv no 4-6 dalībniekiem, kas ir no vienas ģimenes vai dzimtas.

Tautas grupa kur komanda sastāv no 4-6 dalībniekiem.

Sacensību atklāšanā katra komanda nosauca savu moto. Sacensību karogu pacēla Grundzāles pamatskolas labākā sportiste Hanna Gabriela Ziemiņa. Viņai tika uzticēta arī biatlona tiesāšana.

Neskatoties uz to ka šajā dienā Smiltenes novadā bija vēl divas citas sportiskās aktivitātes, kā arī novada jaunsargu komanda bija telpu orientēšanās sacensībās Valmierā sacensību galvenajam tiesnesim Mārim Stabiņam par dalībnieku trūkumu nebija jāsūdzas. Ģimeņu grupā startēja 10 komandas un tautas grupā 7 komandas.

Sacensību dalībniekiem bija jāveic astoņas aktivitātes:



Biatlons (metieni ar volejbola bumbām pa mērķos novietotām volejbola bumbām);

Ķegļi (ar ķeģļiem komandas dalībniekiem bija jāmet pa ķegli un tas jānogāž, pēc trāpījuma ķeglis tika novietots tālāk un tā deviņas reizes);

Komandas biedra transportēšana ar nestuvēm un ragaviņām (ragaviņas tika vilktas pa trasīti, ko paši dalībnieki izgatavoja no ruļļiem);

Kaučuka bumbiņas metieni Dīķa hokeja vārtos (dalībnieki paši varēja izvēlēties attālumu no kura mest - jo tālāks metiens, jo pēc trāpījuma vairāk punktu, bet lielāka iespēja aizmest garām);

Disku golfs (katram komandas dalībniekam ar pēc iespējas mazāk metieniem bija jātrāpa lidojošais šķīvītis disku golfa mērķī - tika vērtēta komandas dalībnieku metienu summa);

Slotbols (ar slotu jāvada bumba pa distanci - dalībniekam galvā florbola ķivere un mugurā siltais sētnieka apģērbs);

Vieglā auto riepas ripināšana un granātas mešana riepās;

Ceļojums pa Grundzāli (dalībniekiem iekļaujoties kontrollaikā, kas bija 75 minūtes, jāveic uzdevumi Grundzāles ciemata teritorijā).

Ģimeņu grupā pirmā vieta Lārmaņu ģimenei no Aumeisteriem, otrajā vietā Vilemsonu ģimene no Virešiem, un trešajā vietā Skudru ģimene no Aumeisteriem.

Tautas grupā pirmā vieta komandai Māsas krāsiņas (Sanita Vīnšteine, Emīlija Vīnšteine, Marita Pura, Anita Bušmane). Otrā vieta komandai Kļūdīties ir cilvēcīgi (Raivis Poris, Ingvilda Ivanova, Ilmārs Bonoparts, Juris Ņemirskis, Lāsma Ruskule, Rihards Krievāns).

Trešā vietā komandai Treknās pīles (Monta Melne, Katrīna Līva Lagzdiņa, Iveta Lagzdiņa, Aigars Bitovs).

Pēc šīm aktivitātēm dalībniekus gaidīja garšīgas skolas pavāru gatavotas pusdienas.

Pēc pusdienām individuālās distances.

Mazos bērnus gaidīja pāru biatlona sacensības Rastorgujevs - Bendika:



1. Vieta Lote Tarasa , Zane Tarasa



2. Vieta Paula Skudra , Artūrs Kalniņš

Šajā vecuma grupā zēniem orientēšanās distancē ātrākais Artūrs Kalniņš, meitenēm ātrākā Zane Tarasa, otrā - Lote Tarasa, trešā - Paula Skudra.

4.-7. Klašu grupā ātrākie Kitija Abula un Emīls Tarass, otrie - Kitija Vītola un Kristers Gulbis.

Open grupā sievietēm ātrākās Evija Skudra, Dita Spalviņa un Ilze Spalviņa.

Open grupā vīriešiem ātrākie Kaspars Lārmanis un Aldis Lapiņš.

Pirmo reizi Grundzālē notika sacensības rolerslēpošanā. Distance bija izveidota pa Līvānu māju apli. Vīrieši veica 3 apļus, sievietes divus apļus.

Open grupā sievietēm Ilze Spalviņa, Evija Skudra, Silvija Lapiņa.

Open grupā vīriešiem Kaspars Lārmanis, Juris Ņemirskis, Mārtiņš Skudra.

Meitenes: Elza Lucāne, Laura Matveja, Kitija Vītola.

Zēni: Ričards Lapiņš, Emīls Tarass, Kristers Gulbis.

Liela interese bija par sacensībām uz slēpošanas trenažiera SKI Ergo-2.

Jaunākās grupas zēniem Agris Skrastiņš, Renārs Lārmanis.

Vidējās grupas zēniem uzvarētājs Ričards Lapiņš.

OPEN grupās startēja 11 vīrieši un 10 sievietes.

Vīriešiem 2 km distancē godalgoto trijnieks: Kaspars Lārmanis, Mārtiņš Skudra, Renārs Kļaviņš.

Sievietēm 1 km distancē godalgoto trijnieks: Ingvilda Ivanova, Iveta Lagzdiņa, Silvija Lapiņa.

Visas komandas saņēma sacensību suvenīrus un balvas par piedalīšanos. Komandas godalgoto vietu ieguvējas saņēma kausus un garšīgas tortes.