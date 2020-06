FOTO: Smiltenes tehnikumā izlaidums ar moto “Neapstājies!”

19.jūnijā Smiltenes tehnikumā notika svinīgā diplomu pasniegšana skolas absolventiem. “Pēc tik daudz kopīgi piedzīvotā svētkiem bija jābūt,” klātesošos uzrunāja Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis. “Piedodiet, ka šoreiz nevarējāt uzaicināt visus savus mīļos, taču tāda šobrīd ir kārtība un noteikumi jāievēro! Četri gadi, ko šeit pavadījāt, bijuši tik bagāti! Mēģināsim rast svētku sajūtu, atceroties kopā piedzīvoto, priecājoties par sasniegto un iegūtajām zināšanām, kas jums atvērs daudzas durvis turpmākajā ceļā.”

Šis izlaidums Smiltenes tehnikuma vēsturē ieies arī ar to, ka visu kursu absolventu kopīgi izvēlētais moto: “Neapstājies!” būs pirmais, ar ko pie skolas ieejas sāksies absolventu taka. “Neapstājieties pie sasniegtā, ejiet uz priekšu – pretī sasniegumiem, jaunām zināšanām, jo gudrības nekad nav par daudz! Tad arī būs labklājība un jūs dzīvosiet veiksmīgāk,” jauniešiem vēlēja skolas direktors.

“Jūs Latvijas zvaigznei liksiet mirdzēt spožāk!”

“Jums aiz muguras paliek vieni no dzīves skaistākajiem gadiem,” absolventus uzrunāja tehnikuma direktors. “Skolotāju darba augļi visbiežāk redzami pēc daudziem gadiem, kad viņi redzēs jūs veiksmīgi strādājam savās izvēlētajās profesijās. Un tikpat liels ir mūsu prieks par to, ka audzēkņiem izdevies izveidot skaistas un kuplas ģimenes, kurās valda mīlestība un saticība.

Lai turpmākajā ceļā jūs pavada vēlējums, kas grezno Smiltenes tehnikuma karogu: “Zemei darbs, tēvijai sirds, lai Latvija kā zvaigzne mirdz!” Jūs būsiet tie, kas šai zvaigznei liks spīdēt spožāk!”

Vēl viena priecīga ziņa - Smiltenes tehnikums nesen noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas lauksaimniecības universitāti. Budžeta vietas augstskolā nopelnījuši: būvniecības kursa audzēkņi Mareks Markovs, Kristaps Radziņš, veterinārmedicīnas kursa audzēknes Līva Balode un Laura Bite, viesnīcu pakalpojumu kursa audzēkne Eva Liniņa, ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēknes Agnese Mirka un Ieva Vītolniece.

Viesnīcu pakalpojumu kursa audzēknei Madarai Annai Elperei par izcilo mācību darbu - budžeta vieta Vidzemes Augstskolā!

Latvijas simtgades izcilnieka stipendiju 500 eiro vērtībā šogad saņēma Ernests Aizkalns.

Skolas absolventi saņēma arī pateicības par piedalīšanos profesionālās meistarības konkursos, kā arī aktīvu dalību tehnikuma kultūras un sporta dzīvē.

Lai ievērotu visus valstī noteiktos drošības pasākumus, izlaidums notika piecās daļās. Saskaņā ar senu skolas tradīciju, katrā no tām skanēja mūsu valsts himna “Dievs, svētī Latviju,” kurai šogad svinam simtgadi.

Kopā ar diplomu un kursa audzinātāju laba vēlējumiem tehnikuma audzēkņi izlaidumā saņēma arī Smiltenes novada 2020 gada absolventu nozīmītes.

Jaunieši teica paldies skolotājiem un tuviniekiem, kuri viņus visos iespējamos veidos atbalstīja un iedrošināja. Skolotāji teica ceļa vārdus saviem audzēkņiem. Daudzi no viņiem turpinās sazināties “WhatsApp” grupās, jo tie cilvēki, kuri mūsu dzīvē ienāk pa īstam, paliek sirdī vienmēr.

“Saudzējiet savus sapņus!”

Kā teica 4.autotransporta kursa audzinātājs Augusts Būce: “Skatoties uz šiem jauniešiem, redzu skaistu ziedu pušķi, kurā katram ir sava vieta. Pienāks laiks, kad uzziedēs arī tie ziediņi, kas šobrīd vēl pumpuros. Kāds ir ar maigām, trauslām lapiņām, kādam kātiņu sargā ērkšķīši. Dabā sliktu augu nav. Katram šajā pasaulē ir sava vieta. Ja cilvēks cīnās, viņš var daudz sasniegt. Nu jūs stāvat lielās dzīves priekšā. Tā ir skaista! Tikpat brīnišķīga kā plašā jūra, kurā ietek tik daudz ūdeņu! Ceru, ka jūs ar savu darbu sniegsiet lielu ieguldījumu mūsu valsts izaugsmē! Saudzējiet savus sapņus, nekad neļaujieties izmisumam un vienmēr atcerieties savu skolu!”

Savas dzīves gleznu gleznojot…

“Viens posms jūsu dzīvē noslēdzies. Tas ir sākums jaunām iespējām un izaicinājumiem,” savējo, 4.būvniecības kursu uzrunāja skolotāja Elita Rence. “Šis laiks paskrēja vēja spārniem. Īpaši liels pārbaudījums mums visiem bija pēdējie mēneši. Paldies skolas vadībai, skolotājiem un vecākiem par lielo atbalstu!

Zīmējot katrs savas dzīves gleznu, parasti izmantojam mums piedāvātās iespējas. Novēlu jums: lai pēc daudziem gadiem, kad skatīsieties uz šo gleznu, jums par to būtu patiess prieks un gandarījums!” Lai bruģakmenī iekaltais uzraksts “Neapstājies!” būtu arī jūsu dzīves moto!”

“Ar eksāmeniem saistītie satraukumi aiz muguras un visi kopā varam priecāties par jūsu jaunā dzīves ceļa sākumu,” absolventiem teica 4. a transporta kursa audzinātāja Gaļina Skobeļeva. “Esmu pārliecināta, ka vienīgā lieta, kas palīdz dzīvot un strādāt, ir mīlestība. Jums jāatrod, ko mīlēt. Tas attiecas gan uz mācībām, gan uz darbu un personīgo dzīvi. Jūsu dzīves lielākā daļa paies darbā. Labākais veids, kā būt saskaņā ar sevi un būt laimīgam, ir darīt patiesi izcilas lietas. Vienīgais priekšnoteikums, lai tas izdotos, ir mīlēt. Es ticu, ka jums viss izdosies! Paldies par šiem brīnišķīgajiem četriem gadiem!”

“Jūsu izvēlētais darbs nav viegls. No sirds novēlu jums stipru veselību, izturību un laimīgas ģimenes! Jūs esiet mūsu nākotne!” saviem 4.b transporta kursa audzēkņiem vēlēja skolotājs Jānis Zarkevičs.

“Mēs noteikti vēl tiksimies!”

“Jūs man vienmēr paliksiet atmiņā ar vēlmi būt pirmajiem un labākajiem,” savējos, 4. viesnīcu pakalpojuma kursa audzēkņus uzrunāja skolotāja Vineta Roskoša. “Tādam – unikālam, darbīgam un dzirkstošam ir jābūt arī labam viesmīlības pakalpojumam. Es jūs vismaz piecsimt reizes esmu nosaukusi par Millenium salūtiņiem. Dāvanā jums došu līdzi mazu sveicienu, ar kuru sākt savus burvīgos brokastu rītus, kas ir viesmīlības fantastiskākā daļa. Jo pēc katra rīta nāk skaista diena, kuru var mainīt un pagriezt tā, kā vajag. Paskatoties uz mazajām rociņām, ko redzēsiet, atverot dāvanu maisiņu, jūs atcerēsieties mūsu kopīgi pavadītos laikus. Vēl jums došu līdzi piecas zvaigznītes, pārējās būs jānopelna pašiem. Viens no mūsu kursa simboliem ir jumtiņš – māju sajūta, kas tik būtiska viesnīcas ciemiņiem un arī visiem jums – katram savā dzīvē. Lai jums tuvumā vienmēr būtu savu mīļo cilvēku rociņas, kolēģu rociņas, kas vajadzīgajā brīdī steidzas palīgā!

Es jums dāvinu magones. Tā ir viena burvīga nezāle, kas zied ar tik krāšņiem ziediem un nekad neiznīkst! Tās visas ir emocijas. Citiem nav jāredz mūsu bēdas, nesiet pasaulē prieku!

Kādā reizē, gatavojoties ZZ Čempionātam, radās mūsu kursa moto: “VPK - vienkārši perfekts kurss”. Lai jūsu dzīvē būtu daudz tādu mirkļu, par kuriem varat teikt – vienkārši perfekti – ne ko pielikt, ne atņemt!”

Paldies ģimenēm, kas jums atļāva ekskluzīvi četrus gadus mācīties klātienē! Paldies, ka jūs man bijāt! Es neatvados, mēs noteikti vēl tiksimies!”

"Dzīves piedzīvojums ir mācīties!”

“Jūs esat īpaši jau ar to, ka šajā pasaulē ienācāt 2000.gadā,” savējos 4.ēdināšanas pakalpojuma kursa audzēkņus uzrunāja skolotāja Elizabete Pudāne. “Šajā pavasarī jūs izjutāt ļoti plašu emociju gammu. Tas lika daudz ko pārdomāt, ātrāk kļūt pieaugušiem. Šī diena ir īpaša arī ar to, ka tā ir gada garākā diena. Lai arī jūsu turpmākās dienas ir tikpat skaistas!

Paldies vecākiem, vecvecākiem, krustvecākiem, draugiem un paziņām, kas grūtā brīdī sniedza palīdzīgu roku un padomu!

Dzīves piedzīvojums ir mācīties. Dzīves mērķis ir augt. Audziet garā un izturībā! Dzīves būtība ir mainībā – jūs mainīsieties, pieaugsiet… Dzīves izaicinājums ir pārvarēt. Jūs esat daudz pārvarējuši, bet priekšā būs vēl daudz pārbaudījumu. Nebaidieties, bet ejiet tikai uz priekšu! Nevajag skatīties uz kurpju purngaliem, bet uz horizontu! Tā var ieraudzīt un atrast vairāk iespēju. Dzīves iespēja ir mīlēt. Mīliet savu darbu, savus mīļos un arī sevi! Dzīves noslēpums ir uzdrīkstēties. Uzdrīkstieties! Dzīves garša slēpjas draudzībā. Lai jums apkārt ir draugi, kuri ir blakus gan skaistos, gan skumīgos brīžos! Dzīves skaistums ir dot. Un tāda ir šī jūsu skaistā profesija – jūs strādājat, lai citiem būtu prieks, lai citiem sagādātu skaistus mirkļus. Esiet laimīgi, lai mīlestība jūs pavada!”

Atņemtas “audžumātes" tiesības

“Jūs jau zināt, ka vidusmēra latvietis vienmēr mīl par kaut ko pažēloties,” klātesošos uzrunāja 4.veterinārmedicīnas kursa audzinātāja Rudīte Benta. “Tad kaimiņš uz viņu ne tā paskatījies, tad kāds cits kaut ko ne tā... Es arī mazliet pažēlošos: man liekas netaisnīgi, ka man atņem "audžumātes" tiesības brīdī, kad beidzot ir sajūta: esmu viņus tā pa īstam iepazinusi! Taču tā skolā ir dabiskā lietu kārtība. Katrs no jums ir īpašs un vienmēr atcerieties: jums bijusi laime mācīties ļoti īpašā skolā. Man ir tiesības to teikt, jo esmu šeit nostrādājusi turpat 40 gadus un redzējusi, kā tehnikums aug un attīstās. Jums ir bijuši īpaši skolotāji. Visi veterināro priekšmetu skolotāji ir arī praktizējoši veterinārārsti.

Novēlu: lai tad, kad jums ir jautājumi, jums vienmēr ir blakus vajadzīgie cilvēki, kuri spējīgi dot godīgas un nesavtīgas atbildes. Lai jums vienmēr par visu ir savs viedoklis! Pilnveidojiet sevi un vienmēr izvēlieties pareizo skatu leņķi! Skatieties visiem acīs, nevis no augšas uz leju vai no lejas uz augšu! Esiet tur, kur jums jābūt – īstajā vietā un laikā! Vēl jums visiem novēlu mīlestību. Jo jūs jau zināt, ka bez tās viss ir mazs... Sapņojiet un lai izdodas šos sapņus piepildīt! No šodienas jums katram ir savs sapņu ķērājs!”

Absolventiem spēlē “Sudraba putni”

Izlaidumā muzicēja Smiltenes tehnikuma vokāli instrumentālais ansamblis “Sudraba putni”. Lai iepriecinātu absolventus, Astra Anna Mizare uz Smilteni bija atbraukusi no Vecumniekiem, Kitija Jansone no Tukuma, Megija Putniņa no Jēkabpils un Madara Vikmane no Palsmanes.

Tehnikuma pasākumos bieži izskanējusi smeldzīgi skaistā dziesma “Vējš aiziet raudādams” ar Māra Čaklā vārdiem un 4.ēdināšanas pakalpojumu kursa pakalpojumu kursa audzēknes Monikas Kaļvas solo. Paldies Monikai, kura bija ar mieru dziedāt arī savā izlaidumā!

Paldies “Sudraba putniem” un viņu skolotājam Guntaram Mednim par ieguldīto darbu un mīlestību!

Uz tikšanos salidojumos – jūnija pirmajās sestdienās! Neapstājieties!