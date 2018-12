FOTO: Šodien Valkā – Ziemassvētku tirgus!

Šogad pirmo reizi tradicionālais Ziemassvētku tirgus Valkā notiek svētdienā. Turklāt tam ir izvēlēta jauna vieta – Raiņa ielā netālu no Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas un pilsētas tirgus laukumā. Tirgū savus ražojumus un pārtikas preces piedāvā vairāk nekā 40 tirgotāju – ne tikai vietējie amatnieki un mājražotāji, bet arī atbraukuši no daudzām un tuvām Latvijas vietām, arī no Igaunijas. Pircēji drūzmējās ne tikai pie ēdamlietu stendiem, bet arī pie kalējmeistara no Rūjienas interesantajiem darinājumiem, pie vaska sveču pārdevējiem, pie raunēniešiem no SIA “Latvijas ķiploks”, kas piedāvā pat ķiploku šokolādi. Tirgū īstu tirgus garu uzturēja atraktīvais un runātīgais Ziemassvētku vecītis (Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Šaicāns) un Rūķene (Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece Līga Pandalone). Tradicionāli pilsētas domes izpilddirektora vietnieks Guntis Bašķis uz ugunskura vārīja gardu zāļu tēju un cienāja visus nosalušos, bet pasākuma rīkotāja novada domes kooperācijas speciāliste Sniedze Ragže seniorus cienāja ar valcēnietes Valkas novada rīkotā Kūku konkursa vairākkārtējās laureātes Gunitas Ščegoļevas cepto īpašo Ziemassvētku torti.