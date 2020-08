FOTO: Stāmerienas pilī Vidzemes uzņēmēji saņem pateicību un dalās savos veiksmes stāstos

Trešdien gleznainajā, atjaunotajā Stāmerienas pilī Gulbenes novadā devīto reizi notika Vidzemes plānošanas reģiona organizētie Vidzemnieku dārza svētki, kuros vairākās nominācijās godināja 26 uzņēmējus. Starp tiem bija arī metālapstrādes uzņēmuma SIA “Akords 3” viens no dibinātājiem Viktors Romans no Valkas, kokapstrādes uzņēmuma SIA “Nordland Timber” īpašnieks Aigars Krumholcs no Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža (pasākumā bija ieradušās A. Krumholca sieva un meita) un SIA “Latwing” dibinātāja Inga Ērgle no Smiltenes novada Blomes pagasta. Šajā uzņēmumā top veselīgi un gardi musli produkti no Latvijā ražotām augstvērtīgām izejvielām.

Dārza svētkus atklāja un svētku uzrunas teica Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents un Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.