FOTO: «Union Med» aptiekai jauns dizains un plašāks sortiments

Laikā, kad Smiltenes pilsēta svin savu simtgadi, piedzīvojot vērienīgas infrastruktūras pārmaiņas, svētku sajūta un lepnums par padarīto jūtams arī “Union Med” jeb, kā iedzīvotāji to mīļi sauc, Ābola aptiekas kolektīvā. Šī ir pirmā no piecām mazpilsētas aptiekām, kas pilnībā mainījusi dizaina konceptu, paplašinot sortimentu un pašapkalpošanās zonu. Jaunais interjers telpas padarījis eiropeiskākas, nezaudējot mājīguma sajūtu. To pēc telpu rekonstrukcijas svinīgajā atklāšanā 28. jūlijā uzsvēra arī Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.

“Union Med” aptieku pirms vairāk nekā divdesmit gadiem dibināja smilteniete Aija Stucka. Pateicoties īpašnieces uzņēmībai un zinošam, laipnam un rūpīgam kolektīvam, pilsētas iedzīvotājiem tā kļuvusi par mīļu un augsti novērtētu vietu. Gadu ilgušie pārbūves darbi Smiltenes pilsētas centrā, kas, nenoliedzami, radīja neērtības gājējiem un autovadītājiem, nebija šķērslis klientiem doties pie, kā viņi paši allaž teikuši, smaidīgajām un gudrajām Ābola aptiekas meitenēm. Farmaceitu sadarbība ar pircējiem Smiltenē šo gadu laikā izveidojusies īpaši cieša.

Plašāk par šo tematu lasiet laikraksta «Ziemeļlatvija» 31. jūlija numurā.