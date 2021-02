FOTO: Valgas muzejā apskatāmā izstādē var pielaikot militārās ķiveres

Ja ārkārtas situācijas laikā Valkas novadpētniecības muzeja durvis apmeklētājiem ir slēgtas, valcēnieši var izmantot savu īpašo statusu un doties uz Valgas muzeju. Tur līdz februāra beigām ir apskatāma militāro ķiveru izstāde “No metāla un no plastmasas”.

Aizvadītajā sestdienā “Ziemeļlatvija” devās apskatīt šo izstādi. Jāpiebilst, ka sestdienās kaimiņpilsētas muzejs strādā līdz pulksten 15, un šī izstāde apmeklētājiem ir bez maksas. Izstādē redzamās ķiveres ir no vislielākās privātās ķiveru kolekcijas, kas pieder Tartu pilsētas iedzīvotajam Aare Nõmm. Apmeklējot ķiveru izstādi, var gūt priekšstatu par ķiverēm, ko lietoja pagājušā gadsimta lielākajos militārajos konfliktos. Par vairākām no kolekcijas eksponātiem ir interesanti stāsti. Piemēram, viena no ķiverēm atrasta Pērnavas apriņķī Varbla ciemā, kur to cilvēki lietoja kā bļodu vistu barošanai.

Interesanti, ka apmeklētājiem ir iespēja pielaikot četras ķiveres un trīs armijas formas jakas. Ir atļauts arī fotografēties.