FOTO: Valkas mākslas skolā izlaidumi un diplomdarbu izstādes atklāšana

Trešdien, 9.jūnijā, apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 31 Valkas mākslas skolas audzēknis. Skolas 29. izlaidums notika bez vecāku un citu sveicēju klātbūtnes, vien kopā esot pašiem absolventiem un pedagogiem.

Šajā svētku dienā notika arī absolventu darbu izstādes atklāšana. Šoreiz absolventi iedziļinājušies mākslas novirzienos, sākot no pašiem pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Diplomdarbs sastāv no zīmējuma, gleznojuma, darbiem dizaina pamatos un mākslas vēsturē, kā arī no plastilīna vai koka.