FOTO: Valkas novadā godināti 2018. gada labākie sportisti

Aizvadītajā sestdienā Valkas pilsētas kultūras namā notika ikgadējais sporta dzīves notikumu kopsavilkums – pasākums “Sporta laureāts 2018”. Uz labāko sportistu godināšanu bija ieradies arī Latvijas Futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs. Apbalvojumus saņēma Valkas novada sporta laureāti,Valkas novada četrcīņas godalgoto vietu ieguvēji. Stipendijas jaunajiem, cerīgajiem sportistiem pasniedza Valkas novada dome un arī Valkas Rotari klubs.





Valkas novada gada pasākums - 42. Baltijas VUGD sacensības

8.-10. augustā Valkā norisinājās atklātais Baltijas čempionāts ugunsdzēsības sportā. Sacensības norisinājās četrās disciplīnās – 100m šķēršļu joslas pārvarēšana, uzkāpšana ar āķkāpnēm mācību tornī, 4x100m ugunsdzēsības stafete un izvēršanas no motorsūkņa. Kopā sacensībās piedalījās pārstāvji no sešām valstīm – Baltijas valstis un viesi no Baltkrievijas, Čehijas un Polijas. Uz sporta aktivitātēm pasākums pulcēja vidēji 350 apmeklētājus, bet uz svinīgo atklāšanas pasākumu apmeklētāju skaits bija virs 500.

Valkas novada gada veterāns - Anete Zunte

Anete ir kļuvusi par Latvijas čempioni badmintonā 45+ grupā vienspēlēs, dubultspēles un jauktajās dubultspēlēs, kā arī LSVS organizētājās 55. sporta spēlēs izcīnījusi sudraba medaļas 35+ grupā vienspēlēs, dubultspēlēs un jauktās dubultspēlēs. Tomēr par augstāko sezonas sasniegumu uzskatāma izcīnītā sudraba medaļa Baltijas čempionātā veterāniem vienspēlēs 35+ grupā.

Valkas novada gada juniors - Jānis Etjantens

Jānim aizvadītajā sezonā izcīnījis zelta medaļas: Latvijas U16 ziemas čempionātā 300m un 600m, Latvijas čempionātā U16 400m un 800m. Augstākais sasniegums Jānim bijis Latvijas izlases sastāvā Baltijas valstu U16, U20 komandu čempionātā izcīnītā 1. vieta 400m kā arī ar rezultātu 52,56 sec. uzstādīs Latvijas sezonās labākais rezultāts.

Valkas novada gada komanda - Futbola klubs Valka

Pēc vairāku gadu nīkuļošanas 2018. gada sezonā atkal skaļi izskanējis futbola kluba FK Valka vārds. Komanda tika veidota uz Valkas novada iedzīvotāju kodola, aktīvi organizēti treniņi un dalība LFF 2.līgas Vidzemes zonā, Valmieras futbola turnīrā, Vidzemes telpu futbola turnīrā, kā arī aizstāvēts Valkas novada atklātā minifutbola čempiona tituls. Lai gan nav izcīnītas augsta kaluma medaļas, tomēr aktivitāte, sabiedrības iesaiste, aktivitāte sociālajos tiklos nav palikusi nepamanīta.

Valkas novada gada treneris - Lija Krūkliņa

Lija savas trenera gaitas uzsākusi 2000.gadā Valkas BJSS trenera darbu apvienojot ar metodiķa un direktora vietnieka pienākumiem. Lijas audzēkņu vidū ir vairāki Latvijas līmeņa sportisti – Reinis Feldmanis, Jana Šulca, Ilona Milberga un Veronika Lisovska, kas 2018.gadā izpildīja meistarkandidāta normatīvu šķēpa mešanā. Lijas viens no veiksmes stāstiem ir arī sporta iesaistītā audzēkne Ieva Zālīte, kas arī sasniegusi labus rezultātus, bet pēc tam arī pati pievērsusies trenera profesijai.

Par mūža ieguldījumu Valkas novada sporta attīstībā – Andris Dainis

Kārķēnietis Andis Dainis savas sporta pedagoga gaitas uzsācis 1967.gadā Grundzāles pamatskolā, vēlāk arī darbojies Rubenē, Kārķos, bet uz Valku pārcēlies 1978. gadā un strādājis gan Valkas skolās, gan Valkas novada BJSS par vieglatlētikas treneri. Andris Dainis visu savu sportista karjeru demonstrējies izcilu neatlaidību un mērķtiecību sasniedzot augstus rezultātus dažādos sporta veidos. Viņa arsenālā ir prasmes un iemaņas ļoti plašā spektrā – slēpošana, riteņbraukšana, skriešana, peldēšana, skrituļošanā u.c sporta veidos, tāpēc arī medaļas un kausi no dažāda līmeņa sacensībām rotā viņa plauktus. Viens no skaļākajiem triumfiem sasniegts 2017. gadā, kad Andris izcīnīja Eiropas čempiona titulu ziemas triatlonā. Andra kontā arī ir vairākas Latvijas Sporta veterānu savienības godalgas, kā skaļākās jāmin 2009. gadā pasniegtā LSVS III pakāpes godalga sporta slava un 2012. gadā LSVS pasniegtā II pakāpes godalga sporta slava. Šobrīd Andris par spīti cienījamam vecumam aktīvi turpina sporta gaitas startējot gan vietēja, gan starptautiska līmeņa sacensībās, ir viens no Valkas četrcīņas komandas 5A - Valka/LV komandas stūrakmeņiem, aktīvi pārauga Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles darbību, apmāca skolas audzēkņus peldēšanā, ar idejām un padomiem palīdz sporta pasākumu organizēšanā un pārstāv arī Valkas novada iedzīvotāju intereses, kā Valkas novada domes deputāts darbojoties Izglītības, sporta un kultūras komitejā.

Valkas novada gada sportists – Arnis Ozoliņš

Sporta karaliene vieglatlētika vienmēr ir bijusi barga pret saviem sportistiem, jo konkurence vienmēr bijusi milzīga, kur nu vēl skriešanā. Arnim ir bijušas vairākas labas un izcilas sezonas, bet šogad viņam izdevies pielikt pussolīti klāt un iespraukties starp konkurentiem. Gada augstākais sasniegums ir izcīnītais sudrabs Latvijas ziemas čempionātā telpās 800m distancē, tam uzreiz seko bronza Latvijas čempionātā pusmaratonā komandām. Īpaši gribētos izcelt bronzas medaļu Latvijas populārākajā skriešanas seriālā “Skrien Latvija”. Cipari pateiks to visprecīzāk Arnis kopvērtējumā ir trešais ātrākais no 1739 skrējējiem!

Valkas novada populārākais sportists - Arnijs Kuratņiks

Arnijs visas sezonas garumā bija izteikts komandas līderis un ar FBK Valmiera nokļuva līdz pat finālam, kur piekāpās Betsafe/Ulbroka. Arnijam arī finālā 1 vārti un 2 rezultatīvas piespēles. Rezultātā sudrabs. Arnijs bija arī starp Latvijas pieaugušo izlases komandas kandidātiem.

31 spēlē 29 vārti, 38 piespēles, 67 punkti. Līgas 3. rezultatīvākais spēlētājs.

Valkas novada gada sporta sasniegums – Arturs Klots

Valcēnietis, parabobslejists Arturs Klots 2018. gadā Norvēģijā, Lilehammeras trasē ar rezultātu 3:50:42 kļuva par divkārtēju Pasaules čempionu un tādējādi aizstāvēja savu 2017. gadā izcīnīto Pasaules čempiona titulu. Tuvāko sekotāju Arturs apsteidza par 0,70 sec.