FOTO: Valkas tirgū - plašs un daudzveidīgs puķu un stādu klāsts

Katru nedēļu otrdienās, ceturtdienās un sestdienās jau no paša rīta Valkas tirgū vērojama rosība kā skudru pūznī. Valkas tirgus no pārējo mazpilsētu tirgiem atšķiras ar to, ka te iepērkas ne tikai latvieši, bet arī kaimiņvalsts iedzīvotāji - igauņi. Savukārt stādus un puķes piedāvā ne tikai tirgotāji no Valkas novada, bet arī Smiltenes puses audzētāji. Par to, ko pašā karstākadā tirgotāju darba periodā var iegādāties Valkas tirgū un kas ir pašas pieprasītākās preces, lasiet rītdienas laikrakstā "Ziemeļlatvija".