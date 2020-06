FOTO: Valkas un Valgas kopīgajā centrā ieliek kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

Šodien dvīņu pilsētu jaunāko laiku vēsturē notika nozīmīgs notikums – topošajā pilsētas centrā Rīgas un Raja ielā pie Latvijas – Igaunijas robežas zemē guldīja kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Vēstījums ir gan latviešu, gan igauņu valodā. Kapsulā novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis kopā ar Valgas pagasta pašvaldības vadītāju Esteri Karusi ielika laikrakstus, tostarp arī “Ziemeļlatviju”, īpašu vēstījumu par šo vērienīgo projektu, kurā minēti arī to cilvēku vārdi, kuri daudzu gadu garumā ieguldījuši milzīgu darbu un enerģiju, kā arī Latvijas Bankas sudraba kolekcijas monētu veltītu Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes 1. sesijai 1917. gadā, pandēmijas “Covid-19” plakātus, bet no būvnieku puses – igauņu būvkompānijas AS “TREV-2 Grupp” - atstarotāju, kas simbolizē drošību un stabilitāti.