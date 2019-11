FOTO: Viens traks teātris. Valkas novada Teātru diena

Aizvadītajā sestdienā visas dienas garumā norisinājās Valkas novada Teātru dienu. Izrādes notika gan Valkas pagasta saieta namā “Lugažu muiža”, gan arī Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē un kamerzālē. Lai labāko izrādi izvirzītu uz reģionālo Vidzemes skati, kas notiks nākamgad martā, piecas izrādes noskatījās Ausekļa Limbažu teātra režisore Inta Kalniņa un Gulbenes teātra režisore Edīte Siļķēna.

I. Kalniņa “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka priecājas par kolektīviem un par vietējiem aktieriem, kuri strādā un atrod prieku šajā radošajā procesā.

“Protams, mēs varam runāt augstās frāzēs, bet vai to vajag? Priecājos par cilvēkiem, kuri vēlas darīt. Īpaši par Valkas senioru teātri. Domāju, ka viņiem nav viegli no galvas iemācīties garos tekstus, bet viņi to dara. Pēc garās dienas man ir patīkamas sajūtas – daudz izrāžu un tās bija tik dažādas. Aktieri uz skatuves izspēlēja dažādas dzīves situācijas,” savos iespaidos dalās I. Kalniņa. Viņas teiktajam piekrīt arī E. Siļķēna. Abas režisores pēc katras izrādes tikās ar konkrētā Valkas novada amatierteātru kolektīva režisoru, lai pārrunātu uz skatuves notiekošu un sniegtu kādu noderīgu padomu. Citi šīs pārrunas nedzirdēja.

Novada domes kultūras pasākumu organizatore Līga Lāne garās un piesātinātās dienas beigās atzina, ka ir pārsteigta par skatītāju lielo atsaucību. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, izrādes noskatījās daudz skatītāju. Turklāt uz izrādēm saieta namā “Lugažu muiža” bija ieradušies arī valcēnieši. Pēc Kārķu tautas nama amatierteātra “Strops” izrādes “Gadsimta lapsu medības” noskatīšanās valcēniete Mārīte Magone slavēja Benitas lomas atveidotāju Danu Zirni. Viņai paticis, kā Dana iejutusies savā lomā. Daudzi skatītāji slavēja zvārtaviešus – īpaši par gaumīgajiem, košajiem un pārdomātajiem skatuves tērpiem. Kāds pat jokoja, ka Zvārtavas pagastā dzīvo vien 12 iedzīvotāji, bet 14 spēlē teātri.

Daudzi vēlējās redzēt Vijciema pagasta amatierteātra “Čiekurs” izrādi “Sveiki brīvā Latvijā” pēc tāda paša nosaukuma Jāņa Grota lugas motīviem. Vijciemiešu iestudētās izrādes pirmizrāde bija šogad 5. maijā. Galvenajā lomā iejutās režisors Valdis Šaicāns, kurš atveidoja ārzemju latvieti Džonu. Izrāde stāsta par 90. gadu juku laikiem, kad Latvija kļuva brīva un pie varas nākušie tautas kalpi darīja savus labos un ne tik labos darbus.

Vairākkārt “Ziemeļlatvijas” slejās esam rakstījuši par Valkas pilsētas teātra režisora Aivara Ikšeļa iestudēto pasaku pieaugušajiem pēc N. Gogoļa noveles motīviem “Veclaiku muižnieki”. Šī izrāde ieguva arī visaugstāko vērtējumu un tika izvirzīta uz Vidzemes reģiona skati, kas notiks Smiltenes Kultūras centrā nākamgad martā.

“Malači! Aktieri nospēlēja lieliski. Nelielā kamerzāle bija pārpildīta. Pēc aplausiem jutu, ka skatītājiem patika,” ir gandarīts režisors A. Ikšelis.