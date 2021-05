FOTO: VUGD Smiltenes posteņa ugunsdzēsēji glābēji nostiprina iemaņas glābšanas darbos

Lai arī mēneša beigas ir drēgnas un lietainas, Latvijā oficiālā peldsezona atklāta jau 15. maijā. Ugunsdzēsējiem glābējiem visu laiku ir jābūt gataviem reaģēt uz dažādiem glābšanas darbiem. Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības regulāri nostiprina glābšanas darbu veikšanas iemaņas praktiskajās nodarbībās, pirmdien, 24. maijā, to darīja Valkas daļas Smiltenes posteņa ugunsdzēsēji glābēji.

Praktisko mācību mērķis Tiltleju ezerā bija pārbaudīt un nostiprināt ugunsdzēsēju glābēju iemaņas, kā arī atgādināt iedzīvotājiem par drošību, atpūšoties pie ūdenstilpēm un izmantojot peldlīdzekļus.

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadījumiem. “Gada siltākie mēneši ir laiks, kad notiek visvairāk nelaimes gadījumu pie un uz ūdens – pērn laika posmā no maija līdz septembrim izglābti 32 cilvēki, kuri bija nonākuši dažādās nelaimēs, izbaudot ūdens priekus, bet traģiski atpūta pie ūdens pērn beidzās 58 cilvēkiem, tai skaitā 5 bērniem. 23 gadījumos bojāgājušie izcelti no upēm, 15 gadījumos no ezeriem, bet 9 – no dīķiem,” informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve Agrita Vītola.

