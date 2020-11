Piektdien un sestdien kaimiņpilsētas Valgas kultūras centrā notiek igauņiem tradicionālais Eņģeļu tirdziņš.

Vēl sestdien no pulksten 9 līdz 14 var paspēt apmeklēt igauņu mākslinieku, amatnieku un rokdarbnieču stendus, lai sagādātu saviem mīļajiem kādu neredzētu un interesantu pārsteigumu. Tirgotāji tiešām pacentušies. Vienu no pārsteidzošākajiem piedāvājumiem var atrast pie eņģeļu tirgotājām, kuras ieradušās no Veru Eņģeļu muzeja. Vairāki stendi ir ar mākslinieku darinātiem auskariem.