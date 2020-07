VIDEO: Grundzāles tautas deju kolektīvs piedalīsies Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā "EIROPIĀDE 2020"

Grundzāles tautisko deju kolektīvs "RIEDA" jau kopš pērnā gada gatavojās pirmo reizi startēt Eiropiādē (Europeade), kuras norise 2020.gadā bija paredzēta Klaipēdā. Zināmu apstākļu dēļ tā nevar noritēt klātienē, tādēļ Starptautiskā Europeade komiteja (Antverpene, Beļģija) un viņu tehniskā komanda piedāvā sadarbošanos savā pirmajā virtuālajā versijā!

EIROPIĀDE ir lielākais Eiropas tautas kultūras un mākslas festivāls, kas katru gadu pulcē ap 5000 dejotāju, mūziķu un dziedātāju no visas Eiropas un katru gadu notiek citā Eiropas pilsētā. Tas ir vienīgais un lielākais šāda veida festivāls Eiropā.

No 5. līdz 9. augustam ikgadējais pasākums tiks aizstāts ar virtuālu sanāksmi “Europeade 2020 - virtuāli kopā”, iekļaujoties savā parastajā 5 dienu šovu, gājienu un balles programmā. Simtiem grupu no Portugāles līdz Baltijas valstīm, no Kipras līdz Skotijai dalīsies unikālā kultūras un draudzības brīdī un aicinās pievienoties ikvienu interesentu.

Sekot līdzi detalizētai programmai, kas tiks publicēta tieši pirms pasākuma, var vietnē www.europeade.eu un Facebook lapā https://www.facebook.com/europeade.eu.

Kopā pārvarēsim slimību un norobežošanos un satiksimies unikālā 5 dienu pasākumā, lai dalītos Eiropas kultūras daudzveidībā!

Eiropiādes kustībai ir jāturpinās! Kopā veidosim Eiropas kultūru, apzinoties savu īpašo pienesumu tās dažādošanai!