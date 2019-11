VEF basketbola akadēmija Valkā savu darbu uzsāka pirms trīs mēnešiem, piesaistot jaunos censoņus no Latvijas un Igaunijas. Šobrīd akadēmijā trenējas vienpadsmit basketbolisti, kuri dzīvo šeit uz vietas Valkā, mācās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā un trenējas divas reizes dienā. Kā vienu no iemesliem, kāpēc VEF basketbola akadēmija atrodas šeit Valkā, treneris Jānis Butāns min to, ka šeit attīstības procesu veikt ir vieglāk nekā galvaspilsētā, kur sarežģījumus sagādā noslogotā infrastruktūra.