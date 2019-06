Aicina iepazīt Baltijas IT līderu bakalaura programmu

3. jūlijā plkst. 11:00 – 14:00 Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Universitāte un RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) aicina apmeklēt Baltijas IT līderu (BITL) bakalaura studiju programmas “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” Iespēju dienu jeb Atvērto durvju dienu.



Arvien biežāk darba devēji uzsver, ka trūkst darbinieku, kam ir daudzpusīgas zināšanas un kompetences, kas spēj vadīt dažāda līmeņa uzņēmumus un komandas, aptverot vairākas nozares, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi.

Jaunā BITL bakalaura programma ir pirmā augsta līmeņa starpdisciplinārā IT programma Ziemeļeiropā angļu valodā, kas četru gadu laikā studentiem sniegs daudzpusīgas zināšanas IT jomā. Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus datorzinātņu jomas līderus, kuri, izmantojot tehnoloģijas, spēs sniegt būtisku pievienoto vērtību ikvienai organizācijai.

Jauniešiem šī ir unikāla iespēja kļūt par augsti kvalificētiem un darba tirgū pieprasītiem IT profesionāļiem jau tuvākajā nākotnē, kas spēj ne tikai programmēt, bet arī vadīt uzņēmumus, redzēt lietu kopsakarību, pieņemt stratēģiskus lēmumus un būt spēcīgi līderi mūsdienu digitālajā pasaulē. BITL sniegs iespēju apgūt nākotnes prasmes, iegūstot pasaules līmeņa izglītību Rīgā.

Absolvējot universitāti, studenti iegūs bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnē, saņemot gan LU, gan RTU diplomu.

Jaunieši ar izcilām sekmēm un/vai nepietiekamu materiālo nodrošinājumu var pieteikties stipendijām, kuras nodrošinās finanšu un IT nozares uzņēmumi.

BITL kopīgi īstenos RTU, LU sadarbībā ar Ņujorkas štata Bufalo universitāti (University at Buffalo, State University of New York ). Programmu koordinēs RTU Rīgas Biznesa skola.

Apmeklējiet RBS BITL bakalaura programmas Atvērto durvju dienu 3. jūlijā plkst. 11:00 Rīgas Biznesa skolā, Skolas ielā 11, Rīgā.