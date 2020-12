Animēts tēls skaidros pārtikas ražošanas tehnoloģijas

Digitālās mācīšanās inovatori biedrība “The Institute Of Digital Innovation In Education” ir izveidojuši STEM zināšanu platformu www.professorjacino.com, kurā animēts tēls - stāstniece profesore Jacino, vieglā un saprotamā valodā izskaidro pārtikas ražošanas tehnoloģijas visiem interesentiem, it īpaši bērniem, vecākiem un skolotājiem.

“Bērni vienmēr uzdod jautājumus ‘’kāpēc?’’, “kā?”. Tagad pieaugušie varēs sniegt mazajiem kāpēcīšiem precīzas atbildes, jo inženieri ar padziļinātām zināšanām pārtikas pārstrādes procesā ir apkopojuši atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem krāsainos animētos stāstos,” skaidro projekta idejas autore Dr.sc.ing. Kristīne Jacino.

Video izklāstīti produktu ražošanas iekārtu principi un paskaidroti pārstrādes procesi. Pēc video noskatīšanās mazie pētnieki jaunās zināšanas var pārbaudīt turpat mājas lapā, aizpildot zināšanu pārbaudes testu.

Profesores Jacino stāsti būs palīdzīgi vecākiem un skolotājiem, skaidrojot pārtikas produktu izcelsmi un pārstrādi. Bērni izzinās to, kā rodas pārtika, kādi speciālisti strādā pārtikas ražošanā, kādas iekārtas tiek izmantotas, kāds ir produktu iepakojums un kāpēc tas vajadzīgs, kā arī - kā tiek šķiroti atkritumi. Filmiņās ir praktiskas pamācības. Piemēram, izlietojot visu iegādāto pārtiku tās derīguma termiņa laikā, veidojas gudrs taupīguma ieradums un vides saudzēšanas ieradums. Biedrības metodologi pamato, ka nepilnīga izpratne par ekonomiskiem procesiem negatīvi ietekmē personiskās finanses un mājsaimniecības budžetu kopumā.

Idejas autore Dr.sc.ing. Kristīne Jacino kopā ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pasniedzējiem un nozares ekspertiem sniedz iespēju izzināt sarežģīto pārtikas inženierzinātnes procesu vieglā un saprotamā valodā. Biedrība pateicas AS “Hanzas maiznīca” un AS” Putnu fabrika Ķekava” par atbalstu un iespēju izzināt procesu klātienē.