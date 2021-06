Apes bērnudārzs “Vāverīte” piedalās rojektā ““Ape dara un rada”- daudzpusīgas nodarbes ģimenisku vērtību stiprināšanai”

Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” sadarbībā ar biedrību “Apes Attīstības Atbalsta klubs” šajā pavasarī sāka īstenot Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” projekta ”Ape rada un dara!” ”- daudzpusīgas nodarbes ģimenisku vērtību stiprināšanai” pasākumu kopumu “Ko sēsi, to pļausi!” Šis pasākumu kopums ir balstīts uz līdzdarbošanās principu, kur sanākot kopā ģimenēm, viņu pieredzēm, tiek veidots dārzs no siltumnīcas un dārzeņu kastēm. Šī brīža situācija valstī to neļauj darīt lielas talkas formā, bet, darbojoties pēc mājsaimniecības principa, darbs tiek veikts.

Projekts iesākās ar bērnu vēlmi kaut ko audzēt. Bet ko? Kopējās sarunās tika noskaidrots, ka vēlamies siltumnīcu, kur iegūt ražu no iesētajām sēklām. Tā no agra pavasara uz grupu palodzēm zaļoja salātu, gurķu, tomātu un paprikas stādi. Kā auga stādi, tā auga bērnu idejas, ko vēl var audzēt. Gribējās jau arbūzus un melones. Kur tādas ņemt? Rīkosim stādu maiņas punktu pilsētas iedzīvotājiem, jo kādam varbūt trūkst tomātu, kas mums ir vairumā. Jūnija sākumā tika sarīkota Apes PII “Vāverīte” Stādu parāde, kad bērni kopā ar skolotāju Agniju izgatavoja afišu, aicinot pilsētas iedzīvotājus mainīties ar stādiem, lai savā siltumnīcā iegūtu audzējamo kultūru dažādību. Vai tas ir labi? To mēģināsim šajā vasarā noskaidrot kopā ar konsultantu – dārznieku.

Pirmā mums tapa siltumnīca vecāko grupu bērniem un tad jau sekoja arī augstā dārzeņu dobe – mazajiem. Tās tapa savas iemaņas parādot mūsu iestādes saimniekam un lielās grupas zēniem, kuri iemēģināja roku skrūvju iegriešanā. To visu redzot, atsaucās Elīnas tētis, kurš atveda visu nepieciešamo, lai zeme būtu auglīgāka un raža labāka. Letīcijas un Nika mammas nesa stādus, palīdzēja bērniem tos iestādīt un dalījās ar padomiem, kā pareizi jāstāda augi. Bērni pat ir izdomājuši katram tomātam savu vārdu, neskatoties uz šķirnes nosaukumu. Izgatavojuši etiķeti no koka korķīšiem un izvietojuši siltumnīcā. Pie siltumnīcas ir piestiprināta “Jaunā dārznieka karte”, kur katru dienu kāds no bērniem uzraksta savu vārdu un dienas datumu, lai citi zinātu, ka viņš ir atbildīgais par siltumnīcu. Viņš skatās, cik grādu ir siltumnīcā, vai nav jāaplej augi, vai durvis ir atvērtas vaļā.

Nākamā plānotā aktivitāte jau ir drīz, 11.jūnijā plkst.18.00, kad dārzkopes Dainas Binde un Astras Binde tiešsaistē sarunāsies ar interesentiem par tēmu “Permakultūras dārzs…. no sēklas līdz ražai”, lai esošie un topošie dārznieki uzzinātu par šobrīd aktuālo dabai draudzīgo dzīvošanu, kā kopt savu dārzu tā lai būtu laba raža un tajā pašā laikā rastu laiku baudīt vasaru.

Šobrīd turpinās darbs pie augstās dārzeņu dobes iekārtošanas, kur savus gurķus un zirņus dosies stādīt mazākie bērni, un dārza instrumentu uzglabāšanas vietas izveides. Darbiņi nav grūti, bet atbildīgi!

Šis projekts ļauj piepildīt bērnu vēlmi darboties, attīstīt darba prasmes un atbildību par to, ko tu dari. Ceram, ka ražas laiks palīdzēs lauzt stereotipus, ka tomāts ir ne tikai sarkans, bet arī dzeltens, violets un pat strīpains, un ka visi dārzeņi ir garšīgi. Šobrīd ik pa laikam bērnudārza pagalmā norit sarunas, kurās dalās ģimenes ar saviem pieredzes stāstiem par dārzeņu šķirnēm, stādīšanu, sēšanu un kopšanu.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_vietagimenei