Ar zināšanām un kritisko domāšanu – pret sazvērestības mītiem

Zināšanas un kritiskā domāšana ir drošākais ceļš uz spēju atšķirt faktus un zinātnes teorijas no sazvērestības mītiem. Šī ir viena no atziņām, kas izskanēja Drossinternets.lv tiešsaistes seminārā “Vai vienradži eksistē? Sazvērestības mīti – cēloņi un sekas”, kurā piedalījās turpat 100 pedagogu no visas Latvijas.

28. oktobrī, UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas ietvaros notikušajā izziņas seminārā skolu pedagogi izprata medijpratības, digitālās un informācijpratības pamatus un mācīšanas metodes, kā arī iepazinās ar metodisku mācību materiālu vidusskolas vecumposma skolēniem "Vai vienradži eksistē? Sazvērestības mīti – cēloņi un sekas”. Sadarbībā ar Kultūras ministriju tapušais metodiskais materiāls ir veltīts sazvērestības mītiem, ļaujot izprast, kāpēc tie pastāv, kāpēc daļa cilvēku tiem tic un kā tie ietekmē indivīda un sabiedrības uzskatus. Sazvērestības mītu piemēri tiek izmantoti kā analīzes materiāls, mācoties meklēt cēloņus mītu izplatībai un prognozēt to kaitnieciskās sekas.

“Pandēmija ir radījusi labvēlīgu augsni sazvērestības mītiem, kas šobrīd ir plaši izplatīta problēma gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Nerodot atbildes uz svarīgiem jautājumiem, daļā sabiedrības arvien vairāk izplatās pārliecība, ka ietekmīgi spēki, kuriem ir slikti nolūki, slepeni manipulē ar konkrētiem notikumiem vai situācijām, slēpjot no mums patiesību,” skaidro Drossinternets.lv izglītības darba vadītāja Liene Valdmane.

L. Valdmane uzsvēra, ka lielākā daļa darba un dzīves norišu kļūst aizvien abstraktākas, neaptveramas un mazāk pārskatāmas. Vienlaikus palielinās zināšanu apjoms, kas nepieciešams ikdienā un darbā. Pieaugošais informācijas apjoms un jaunu komunikācijas formu izplatība šobrīd rada jaunus izaicinājumus sabiedrībai, tostarp zināšanas kļūst virspusējas un pieaug pārsātinājums no informācijas daudzuma. Tas mazina spēju iedziļināties konkrētā jautājumā, radot augsni sazvērestības mītiem. Lai mazinātu to ietekmi un izplatību, ir jāstiprina skolēnu zināšanas par pasaules uzbūvi un ģeogrāfiju, izpratne par to, kas ir zinātne un fakti, kā arī jāpilnveido skolēnu mediju un informācijas pratība.

Metodiskais materiāls "Vai vienradži eksistē? Sazvērestības mīti – cēloņi un sekas” darbam ar skolēniem ir pieejams ikvienam pedagogam šeit. Pēc nodarbības skolēniem tiek piedāvāta iespēja līdz š. g. 26. novembrim piedalīties konkursā un laimēt balvas, atrisinot algoritmiskās domāšanas uzdevumu un iesniedzot savu atbildi šajā formā.

Vairāk informācijas un izziņas semināra videoieraksts pieejams Drossinternets.lv mājaslapā.