Atklāta pieteikšanās fizikas erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments"

Līdz 26. februārim 8. un 9. klašu skolēni un skolotāji aicināti pieteikt komandas AS "Latvenergo" organizētajam erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments". Šogad konkursa vadošais temats ir "zaļā fizika", tādēļ jaunieši konkursa norises gaitā tiks rosināti interesēties par to, kā fizikas zināšanas noder atjaunīgo resursu iegūšanā un efektīvā izmantošanā. Piemērojoties šī brīža apstākļiem, visi konkursa posmi norisināsies attālinātas tiešsaistes formā.

Šogad gan konkursa uzdevumos, gan komunikācijā tiks integrēta "zaļās fizikas" tematika. "Temats ir nozīmīgs ne tikai vides un ilgtspējas, bet arī izglītības kontekstā, jo dabai draudzīgas nākotnes veicināšanā sabiedrībai nepieciešami jauni, asi un radoši prāti. Būtiski jau no skolas sola raisīt jauniešu interesi par ilgtspējīgāku dzīvi, kā arī akcentēt fizikas zināšanu pielietojumu pavisam ikdienišķos procesos. Konkurss ir piemērota platforma, kurā jauniešus izaicināt domāt par atjaunīgajiem resursiem un efektīvu esošo resursu izmantošanu,'' saka AS ''Latvenergo'' valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns.

Erudīcijas konkurss ir gada vērienīgākais notikums fizikā, un šogad tas norisināsies jau 26. reizi. Konkurss ir pielīdzināts atklātajai mācību olimpiādei, kas sniedz iespēju skolēniem un skolotājiem saņemt novērtējumu par konkursā ieguldīto darbu arī savās pašvaldībās.

"Lai arī patlaban pastāvošie ierobežojumi ietekmējuši ne tikai fizikas mācību stundu, bet arī konkursa norisi, esam parūpējušies, lai skolēniem būtu iespēja iegūt jaunas zināšanas, labi pavadīt laiku, sajust cīņassparu, kā arī iegūt motivējošas balvas. Pērn izaicinājumu piedalīties pieņēma vairāk nekā 1200 dalībnieku no 167 skolām. Par aktīvo dalību īpaši pateicamies skolotājiem, tādēļ šogad pirmo reizi vēlamies pasniegt arī balvu "FIZMIX skolotājs". Šādi motivēsim skolotājus, novērtēsim viņu ieguldījumu fizikas pasniegšanā, kā arī pateiksimies par skolēnu sagatavošanu, iedvesmošanu un atbalstu konkursa norises gaitā," uzsver G. Baļčūns.

15. februārī plkst. 16:00 fizikas skolotājiem un citiem interesentiem paredzēts stundu garš tiešsaistes pasākums, kura laikā tiks prezentēti 2021. gada konkursa jaunumi. Virtuālās tikšanās saturu papildinās Dr. phys. Virgīnijas Vītolas lekcija "Zaļā zinātne un veidi, kā to integrēt mācību procesā", kā arī fizikas ekspertu Valda Zutera un Raita Streiča "zaļās fizikas" eksperimenti. Pasākuma tiešraidi būs iespējams vērot arī FIZMIX “Facebook” kontā!

Lai piedalītos konkursā, līdz 26. februārim fizmix.lv jāreģistrē komanda, kuras sastāvā ir pieci 8. un/vai 9. klašu skolēni un viens skolotājs-konsultants. No 1. marta līdz 29. martam norisināsies atlases neklātienes kārta, kurā būs jāveic uzdevumi par "zaļās fizikas" tematiku un jākrāj punkti, lai iekļūtu konkursa pusfinālā un vēlāk arī finālā. Finālam tiks izvirzītas 7 labākās komandas – pa vienai no katra reģiona un Rīgas pilsētas, kā arī papildu komanda ar augstāko punktu skaitu neatkarīgi no reģionālās piederības. Iepazīties ar konkursa nolikumu iespējams šeit.