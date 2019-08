Atsākas pieteikšanās studiju kredītiem ar valsts galvojumu

No 19. augusta atsākas pieteikšanās studiju kredītam ar valsts galvojumu, un arī šogad SEB banka ir vienīgā banka, kas to nodrošina. Studentiem, kuri mācās klātienes vai neklātienes programmās, ir iespēja pieteikties studiju kredītam, kas paredzēts mācību maksas segšanai. Savukārt klātienes studentiem ir iespēja pieteikties arī studējošā kredītam, kas paredzēts ikdienas tēriņiem.

Pateicoties valsts galvojumam, students, kurš saņēmis kredītu mācību apmaksai, studiju laikā nemaksā neko – ne pamatsummu, ne procentus – un aizdevuma atmaksa sākas tikai ar 12. mēnesi pēc augstskolas absolvēšanas. Savukārt studējošā kredīta saņēmējiem studiju laikā ir jāmaksā tikai procenti, bet pamatsummas atmaksa arī sākas ar 12. mēnesi pēc studiju beigām. Turklāt studentiem ir iespēja izmantot kredīta atmaksas atvieglojumus.

“Pērn SEB banka Finanšu ministrijas rīkotajā izsolē uz tiesībām piešķirt studentiem kredītus ar valsts galvojumu saņēma šādas tiesības uz diviem gadiem. Līdz ar to arī šogad turpināsim piedāvāt jauniešiem visizdevīgāko aizdevumu studiju finansēšanai. Savukārt jau no nākamā gada kredītu piešķiršanas kārtība varētu kļūt krietni efektīvāka, vienlaikus palielinot jauniešu iespējas iegūt augstāko izglītību. Jaunā sistēma šobrīd vēl tiek izstrādāta Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā kopā ar citām finanšu institūcijām, taču būtiskākā problēma, kas varētu tikt atrisināta, ir prasība par otru galvotāju. Tas nereti ir šķērslis uzsākt studijas un saņemt nepieciešamo finansējumu tiem studentiem, kuru vecākiem nav iespējas sniegt šādu galvojumu. Tāpat arī mērķis ir vienkāršot un digitalizēt pieteikšanās procedūru, lai kredītu varētu saņemt maksimāli ātrā laika posmā un jaunietis jau pirms studiju uzsākšanas varētu būt drošs par to, kā tiks finansētas viņa studijas,” skaidro SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

2018. gadā studentiem SEB bankā kopumā tika piešķirti 1517 kredīti ar valsts galvojumu par 9,4 miljoniem eiro. No piešķirtajiem aizdevumiem 85% bija studiju kredīti, kas paredzēti studiju maksas segšanai, bet 15% – studējošā kredīti ikdienas tēriņiem. Vidējā studiju kredīta summa pērn bija 6000 eiro, savukārt studējošā kredītam – nedaudz vairāk par 7000 eiro. 2018. gadā visaktīvāk kredītiem ar valsts galvojumu pieteicās studenti no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes. Apmēram 6% no piešķirtajiem aizdevumiem bija kredīti, ko saņēmuši studenti, kuri mācās ārzemēs.

Lai saņemtu valsts galvotos kredītus, studentam vispirms jāvēršas savā izglītības iestādē, kurā pieteikums tiek reģistrēts un izvērtēts. Saņemot atbildi no izglītības iestādes un Studiju un zinātnes administrācijas, studentam un galvotājam jāiesniedz pieteikums SEB bankas internetbankā. Ja ne students, ne galvotājs nav SEB bankas klienti, sākotnēji būs jādodas uz filiāli noformēt internetbanku, lai attālināti varētu iesniegt pieteikumu. Saņemot apstiprinājumu pieteikumam, internetbankā līgumu varēs arī attālināti parakstīt. Vairāk par studiju kredītiem un pieteikšanos: seb.lv/studentiem.