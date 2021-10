Bērnudārzā “Gaismiņa” atzīmē Pļaujas svētkus

Aizvadītās nedēļas nogalē Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā bija apskatāma bērnudārza “Gaismiņa” vecāku, bērnu un audzinātāju kopīgi veidotā darbiņu izstāde, kas pārsteidza kā ar izdomu, tā meistarību. Tā priecēja arī Pļaujas svētku dievkalpojuma apmeklētājus.

“Gaismiņa” darbojas pēc vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas, bet atšķirībā no citām pirmsskolas izglītības iestādēm lielāka uzmanība ir pievērsta bērnu iepazīstināšanai ar kristīgo mācību. Septembris bērnudārza apmeklētājiem iesākās ar adaptēšanos, sadraudzēšanos un vides iepazīšanu, bet, iesākoties oktobrim, bērni devās uz pirmo ticības mācības stundu un ar interesi klausījās skolotāju teiktajā.

Pļaujas svētki ir pateicības svētki, kurā baznīcas ļaudis pateicas Dievam par Viņa dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem. Stāsta bērnudārza darbinieces.

Patlaban “Gaismiņā” ir 19 bērni, taču mācību gada laikā pievienosies vēl daži un visas 24 vietas grupiņā būs piepildītas. Tā ir apvienotā grupiņa, kurā ir bērni vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem.

“Ir dažādas situācijas. Nereti, ja grupiņā jau ir vecākais brālis vai māsa, tad jaunākais gaida savu laiku, kad jāsāk bērnudārza gaitas. Ir bijuši gadījumi, kad, apsverot visus citus variantus, ģimenei šis ir bijis pieņemamākais. Piemēram, mums ir malkas apkure. Tas nozīmē, ka telpās arī citādāka gaisa apmaiņa. Nav sausa gaisa. Ir bijuši bērni, kuriem veselības problēmas saistītas ar gaisa apmaiņu. Proti, pie atbilstošas klimatiskās vides šādas problēmas ievērojami mazinās,” stāsta bērnudārza vadītāja Ilva Kazaka. Viņa ir arī pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja un “Gaismiņā” strādā jau 19 gadus.

Iegūst zināšanas dažādās jomās

“Gaismiņā” tiek nodrošināta bērniem patīkama, mājīga vide. Bērnudārzā tiek svinēti valsts svētki un izkoptas tautas tradīcijas. Bērni tiek iepazīstināti arī ar baznīcas liturģiskā gada tradīcijām. Tiek gatavoti kristīgie svētbrīži un svētki pašiem, piemēram, teātra uzvedumi un dziedāšana draudzes dievnamā. Ja ir atbilstoši laika apstākļi, daudz laika bērni pavada laukā bērnudārza teritorijā, kur viņiem ir plašas iespējas rotaļāties, izzināt dabu un saturīgi pavadīt laiku.

Ticības mācībai, kurā bērniem stāsta par kristīgām pamatvērtībām un rosina tās praktizēt ikdienas dzīvē, tiek pievērta īpaša uzmanība. “Gaismiņa” sadarbojas ar Valkas – Lugažu evaņģēliski luterisko draudzi. Draudzes mācītājs Andris Reiters ar bērnudārza bērniem ticies arī Zinību dienā, kad bērni svinīgajā brīdī apmeklēja dievnamu un klausījās uzrunu viņiem zīmīgajā dienā. Ar draudzes mācītāju ir izveidojusies sirsnīga sadarbība. Tā ir kopīga liturģisku svētku atzīmēšana un ne tikai.

Viena no kristīgās mācības skolotājām ir Anna Dreimane (tieši pēc viņas ierosinājuma savā laikā dibināta “Gaismiņa”). Viņa uzskata, ka bērni ļoti labi uztver un saprot kristīgajās stundās pārrunāto. Protams, to viņiem izskaidro daudz vienkāršākā un saprotamākā valodā. “Bērni saprot, ka viņiem saka – viss dabā veidotais ir Dieva darbs. To arī redzējām fantastiskajā ražas izstādē baznīcā. Viss, kas izaudzis, ko cilvēks var atnest vai likt galdā, ir Dieva dāvanas un darbs. Mums par to jābūt tikai pateicīgiem,” apliecina A. Dreimane un uzskata, ka Dieva Vārda uzzināšanai agrā bērnībā ir liela nozīme. Vēlāk kristīgā morāle jau ir labi saprotama un tā kļūst par jaunieša ikdienas sastāvdaļu.

Mācīties pateikties par to, kas dots, ir iespēja katru dienu. Kaut vai pirms katras ēdienreizes noskaitot lūgšanu, bērnudārzā mazajiem nu jau šķiet gluži pašsaprotami.

Katra mēneša trešajā svētdienā notiek Ģimenes dievkalpojums, uz kuru dodas ģimenes ar bērniem. Tā ir iespēja ģimenēm vairāk laika pavadīt kopā, gūstot atbildes uz katram svarīgiem jautājumiem.

Ņem vērā katra bērna individuālās vajadzības

Kopā ar skolotājām bērni apgūst pirmsskolas programmu un kristīgo mācību. Mazie caur dziesmiņām, dzejolīšiem un rotaļām iepazīst kristīgo pasauli. Muzikālo audzināšanu bērniem palīdz apgūt mūzikas skolotāja Inese Niklaviča. “Gaismiņā” ir piesaistīta logopēde Laila Ozoliņa, ja gadījumā kādam no bērniem ir nepieciešama palīdzība valodas un runas korekcijas nostiprināšanai.

Savu artavu bērniem sniedz skolotāja palīdze Sandra Krastiņa. Sandra “Gaismiņā” strādā kopš pirmsskolas iestādes izveidošanas (no 1998. gada). Viņa stāsta, – kā jau izglītības iestādē bērni ir dažādi un atšķirīgi. “Katram ir izveidojusies sava līdzšinējā pieredze ģimenē, sabiedrībā un tamlīdzīgi, tieši tas padara mūsu darbu interesantāku. Katrs no bērnudārzā iesaistītajiem dod savu artavu, lai pamatu pamatos šiem bērniem ieliktu visu to labāko. Tāpēc ceram, ka viņi no tā visa kaut ko paņems sev arī līdzi turpmākai dzīvei,” teic S. Krastiņa.

“Gaismiņas” kolektīvs ir priecīgs, ka saņem novada pašvaldības līdzfinansējumu un atbalstu. “Gaismiņai” izveidojies savs atbalstītāju loks, taču viņi nevēlas publicitāti. Tie ir ziedojumi un cilvēku labā griba. Atbalstu sniedz gan individuāli, gan dažādas organizācijas no citām valstīm – Igaunijas, ASV, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Valkas Rotari klubs, vietējie uzņēmumi.

Vecāku pieredze

Aprunājoties ar vecākiem, ir skaidrs, ka viņu izvēle par labu “Gaismiņai” ir bijusi rūpīgi apsvērta. Daļa vecāku ir draudzes locekļi, tāpēc vēlas, lai arī bērni no mazām dienām vairāk iemācās par ticību, savstarpējām attiecībām, jo tas, kas vieno bērnudārzu, ir sajūta kā vienai lielai ģimenei. “Par to, kāda ir “Gaismiņas” ikdiena, ko viņi dara, uzzināju no Sandras. Nodomājām, kāpēc ne. Atnācām uz šejieni un, protams, esam tikai priecīgi par to. “Gaismiņā” man patīk tas, ka jūtamies kā viena liela ģimene. Te valda īpaši siltas attiecības, bērni ir draudzīgi. Te viņiem iemāca novērtēt un būt pateicīgiem par to, kas mums ir, un iemāca, kā uzvesties baznīcā, kas ir altāris un tā tālāk. Tās ir lietas, kuras nekādā gadījumā nav liekas. Gluži otrādi – katram var noderēt dzīvē,” uzskata mamma Evita Stalbe. Viņa arī priecājas, ka audzinātājas atrod katram bērnam pareizo pieeju, lai veiksmīgi apgūtu nepieciešamās zināšanas atbilstoši bērna vecumam.