Brīvprātīgais darbs – skaista pieredze un laba iespēja

23.aprīlī Smiltenes tehnikumā viesojās “Erasmus+” programmas brīvprātīgie – Mihaela no Moldovas, Matejs no Čehijas un Ufuk no Turcijas. Visi minētie jaunieši šobrīd dzīvo un izmanto brīvprātīgā darba iespējas Valmierā. Pieredzē, kas iegūta brīvprātīgā darba laikā Rumānijā, dalījās arī Smiltenes tehnikuma 3.veterinārmdicīnas kursa audzēkne Laura Zamuele.

Mihaela, Matejs, Ufuk un Laura tehnikuma 3.un 4.kursu audzēkņiem pastāstīja par daudzveidīgajām brīvprātīga darba iespējām Eiropā. Visi atzina, ka jaunietim tas ir ideāls veids, kā iepazīt dažādas valstis un kultūras, paplašināt redzesloku un labāk apzināties savas patiesās intereses, lai mērķtiecīgi veidotu turpmāko karjeru.

“Sabiedrībā valda stereotips – brīvprātīgā darbs – tātad par to neko nesaņemsi… Taču jauniešiem, kuri izvēlējušies kādā valstī strādāt brīvprātīgo darbu, maksā labas stipendijas, nodrošina ar dzīvesvietu un visos iespējamos veidos atbalsta, lai viņu ikdiena būtu iespējami daudzveidīgāka,” stāsta Laura.

Rumānijā gūtā pieredze

“Brīvprātīgais darbs – tā ir laba iespēja pārbaudīt savu iespēju robežas, gūt jaunu pieredzi un klātienē iepazīt citu tautu kultūru un tradīcijas,” uzskata Laura, kura pagājušajā vasarā bija brīvprātīgā Rumānijā. Viņas ikdiena lielākoties pagāja, organizējot dažādus pasākumus jauniešiem. No tiem iecienītākie bija kino vakari un foto orientēšanās. “Kāpēc izvēlējos izmantot brīvprātīgā darba iespēju? – Gribēju lietderīgi izmantot brīvo laiku, iemācīties ko jaunu, kļūt patstāvīgāka un atvērtāka pret citiem. Tas bija liels izaicinājums, taču piedzīvoto ne mirkli nenožēloju.”

Divu vienādu dienu nav…

Mihaela pirms došanos brīvprātīgās darbā uz Latviju studējusi socioloģiju. Viņu interesē dažādu tautu kultūra. “Biju lasījusi arī par Latviju un vēlējos iepazīties ar šo valsti un tās cilvēkiem klātienē. Mēs visi par savām brīvprātīgā darba iespējām Latvijā lielā mērā varam teikt paldies Valmieras novada fondam.

Sākumā strādāju bibliotēkā, tagad mana darba ikdiena saistīta ar bērniem ar speciālām vajadzībām.”

Gan Mihaela, gan Matejs un Ufuk atzīst, ka visi Latvijā dzīvojošie brīvprātīgie ir kā ģimene. “Šobrīd Latvijā esam apmēram 200. Regulāri savstarpēji sazināmies. Ja kādam ir iespēja arī pārējos iesaistīt kādā interesantā pasākumā, viņš uzreiz raksta vai zvana… Brīvprātīgā darbā ļoti reti ir divas vienādas dienas,” atzīst Mihaela. “Šā darba iespējas ir tik daudzveidīgas, ka ikviens var atrast to, kas viņam sagādātu vislielāko prieku un gandarījumu. Ja saproti, ka kaut kas viens nepatīk, vari pamēģināt citu darbu. Tāpēc arī brīvprātīgā darba iespēju ļoti bieži izmanto jaunieši, kuri pēc skolas vēl īsti nezina, ko darīt, kur mācīties tālāk.”

Projekta nauda palīdz īstenot daudz radošu ieceru

Mateja darba ikdiena Latvijā saistīta ar pasākumu fotografēšanu un video montēšanu. “Latvijas cilvēki ir ļoti laipni. Jau no pirmās dienas šeit jūtos kā mājās. Ja kaut ko nezinu vai nesaprotu, ikviens uzreiz gatavs palīdzēt. Izbaudu katru dienu šeit. Projektam atvēlētā nauda paver iespēju īstenot daudz radošu ieceru.” Matejs par lielu ieguvumu uzskata iespēju papildināt svešvalodu zināšanas. “Brīvprātīgais darbs – tas ir arī labs bonuss CV.”

Ja nevēlies ieslīgt rutīnā…

Ufuks brīvprātīgā darbā uz Latviju atbraucis no Stambulas. Viņš mūsu valstī ir tikai trešo nedēļu. Pirms tam strādājis reklāmas aģentūrā, gatavojis reklāmas pasaulē pazīstamām firmām “Samsung”, “Fiat” u.c. “Taču vienā brīdī jutu, ka sāku ieslīgt rutīnā. Tāpēc nolēmu uz kādu laiku izrauties no ikdienas un iegūt jaunus iespaidus. Strādāju senioru mājā. Kopā ar sirmgalvjiem gatavojam sapņu ķērājus, rosinu viņus uz dažādām aktivitātēm.”

“Esam laimīgi un no sirds iesakām brīvprātīgā darba iespējas izmantot ikvienam jaunietim”, sarunas noslēgumā atzīst Laura, Mihaela, Matejs un Ufuk.