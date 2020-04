Centralizētos eksāmenus cer sarīkot no 2.jūnija līdz 7.jūlijam

Pagaidām nav zināms, kā centralizēto eksāmenu atcelšana ietekmētu iestāšanos augstskolās ārzemēs, 14. aprīlī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde sacīja Valsts izglītības un satura centra (VISC) direktors Guntars Catlaks.

Viņš skaidroja, ka VISC gatavojas scenārijam, ka centralizētie eksāmeni notiks laika posmā no 2.jūnija līdz 7.jūlijam, kā arī paredzēti papildtermiņi gadījumiem, kad cilvēki nevar piedalīties eksāmenu kārtošanā slimības dēļ. Kopējais eksāmenu kārtošanas grafiks noslēgtos jūlija beigās un centra direktors cer, ka 12.klasēm sertifikātus izsniegtu 17.jūlijā, bet tiem kuri kārtojuši papildtermiņā - pašās jūlija beigās.

Catlaks uzsvēra, ka tāpat jāņem vērā tas, ka situācija var neuzlaboties, tamdēļ scenārijs "B" paredz, ka eksāmenu sesija notiek jūnija otrajā pusē un jūlijā. Pie šī scenārija paredz arī iespējas samazināt eksāmenu skaitu.

Tāpat VISC ir izstrādājuši arī scenāriju "C", proti, ja ārkārtējā situācija turpinās un klātienes nodarbības nevar notikt, tad tiktu atcelta eksāmenu sesija vispār un eksāmenu rezultātu aizstātu ar gada vērtējumu.

Catlaks skaidroja, ka šādā gadījumā skolēni nesaņemtu sertifikātu ar centralizēto eksāmenu rezultātiem, bet atestātu, kurā šie vērtējumi tiks aizstāti ar gada vērtējumiem. Saeimas deputāte Evija Papule (S) vaicāja, kā tas ietekmētu iestāšanos augstskolās citās valstīs uz ko Catlaks atbildēja, ka "gatavas atbildes pašlaik nav".

"Pašlaik izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) tiekas ar citu valstu izglītības ministriem, kur noskaidrosim, kā rīkosies citas valstis," atklāja Catlaks, uzsverot, ka vienotas pozīcijas nav. Viņaprāt, pie šāda scenārija citām augstskolām to būs jāņem vērā, bet viņš nevar galvot kā rīkosies Francijas vai Vācijas universitātes.

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs uzsvēra, ka Latvijas augstskolu rektori esot apliecinājuši, ka pielāgosies visām situācijām un uzņems topošos studentus vadoties pēc gala vērtējumiem, ja tas būs nepieciešams. Medicīnā, arhitektūrā un citās nozarēs, kurās ierasti iestājpārbaudījumi, tie saglabāsies.

IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina stāstīja, ka profesionālajās arodskolās eksāmenu sesija sāksies 8.jūnijā un eksāmenu laiks būšot garāks. Tāpat viņa norādīja, ka profesionālo skolu audzēkņi, kuri kārtos centralizētos eksāmenus sagaidīs vērtējumus nedaudz vēlāk, jo otrā un trešā kursa studentiem nav svarīgi saņemt vērtējumu tik laicīgi, jo viņiem vēl ir ko mācīties šajās skolās pirms stāties augstskolā.

Papule aicināja juridiski nostiprināt, ka pie scenārija, kad tiek atcelti valsts pārbaudījumi, izsniegtie dokumenti vienmēr būs derīgi arī stājoties universitātēs pēc pieciem, 10 un 20 gadiem.

Viedoklī dalījās arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga, kas aicināja ministriju 9.klašu skolēniem noteikt gada vērtējumu un atcelt valsts pārbaudes darbus. "Skolēni nav gatavojušies eksāmenam pēc principa, ja taps vienots, vairākus priekšmetus apvienojošs eksāmens," teica Vanaga.

No deputātiem izskanēja viedoklis, ka jāapsver eksāmenu organizēšana attālināti uz ko Catlaks stāstīja, ka jau notika tikšanās ar visiem digitālo platformu turētājiem un tehniski tas esot iespējams, tomēr ir jautājumi par to, vai visās ģimenēs ir videokamera un mikrofons, lai īstenotu mutvārdu daļu, kā arī digitāli nav iespējams nodrošināt, kas ir eksāmena pildītājs.

Jau vēstīts, ka veselības ministrija ieteikusi neatteikties no eksāmeniem, bet plānot tos citā laikā, intervijā "Dienai" pastāstījis Catlaks.

"Jūnijā un jūlijā situācija, visticamāk, būs tāda, ka eksāmeni varētu notikt klātienē. Iespējams, būs drošības pasākumi ar distances ievērošanu un aizsarglīdzekļu lietošanu, bet tas būs atkarīgs no mediķu ieteikumiem. Līdz ar to tiks pārstrādāti grafiki, pārceļot eksāmenu sesijas sākumu uz 2.jūniju. Paredzēts, ka eksāmeni pamattermiņos notiks līdz jūlija sākumam un līdz jūlija beigām būs papildu termiņi, lai eksāmenus varētu kārtot tie, kuri to nespēs pamattermiņos."

Pēc Catlaka sniegtās informācijas, pašreizējie eksāmenu sesijas plāni paredz, ka 2.jūnijā būs angļu valodas eksāmens 12. klasei, kas turpināsies arī 3. un 4.jūnijā, 3.jūnijā paredzēta vācu valoda, 4.jūnijā - krievu valoda, un 5.jūnijā - franču valoda un krievu valoda 12. klasei. Arī pārējo eksāmenu laiki drīzumā tikšot publiskoti.