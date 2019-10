CSDD konkurss "Gribu būt mobils" sāk jaunu sezonu!

Sākoties jaunajam mācību gadam apgriezienus uzņem par nozīmīgu tradīciju kļuvušais Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkurss 6.-8. klašu skolēniem "Gribu būt mobils".

Konkursa mērķis ir aktualizēt jauniešu vidū satiksmes drošības jautājumu apguvi un vairāk uzmanības veltīt personīgās drošības garantēšanas iespējām, esot ceļu satiksmes dalībniekiem – kājāmgājējiem, pasažieriem, velosipēdu un mopēdu vadītājiem. Konkursa neklātienes sacensības notiek interneta vidē mājas lapā www.gribubutmobils.lv , bet septiņi Latvijas pusfināli un fināls ir klātienes sacensības.

Jau vienpadsmit gadus izglītojošais konkurss devis iespēju tūkstošiem skolēnu visā Latvijā sacensību gaisotnē pārliecināties par savām satiksmes drošības zināšanām, apgūt un nostiprināt izpratni par saviem pienākumiem kā velosipēdu un mopēdu vadītājiem, aizdomāties par atbildību un toleranci saskarē ar citiem satiksmes dalībniekiem. Ik gadu konkurss pulcē ap 2500 skolēnu no dažādiem reģioniem.

Sacensības uzrunā skolēnus vecumā, kad tie piedalās ceļu satiksmē kā gājēji, velosipēdu un mopēdu vadītāji. Tieši šīs satiksmes dalībnieku grupas pieder pie vismazāk aizsargātajām, tādēļ jo vairāk nepieciešama viņu sistemātiska izglītošana ceļu satiksmes drošības jomā. Skolēniem ne tikai jāapgūst satiksmes noteikumu teorija, bet jāprot tā pielietot reālajās situācijās uz ielām, ātri reaģēt un pieņemt pareizus lēmumus, kas garantē paša un citu satiksmes dalībnieku drošību.

Ievērojama loma skolēnu aktivizēšanai dalībai konkursā ir mācību iestāžu pedagogu atbalsts un padoms. Daudzi no viņiem nesavtīgi darbojas CSDD izglītojošajos projektos daudzu gadu garumā un skolās veidojas satiksmes drošības pulciņi un fakultatīvas mācību stundas dažāda vecuma skolēniem.

Sākot ar 2019.gada 1.oktobri komandas varēs pieteikties konkursam, aizpildot anketu mājas lapā www.berniem.csdd.lv. Neklātienes kārtas testu varēs sākt pildīt no 2019. gada 15. oktobra.

Konkursu rīko CSDD un to koordinē CSDD projektu vadītāja Valda Kjaspere. Projekta organizatoriskie jautājumi uzticēti SIA "Aģentūra VB Plus". Projekta finansējumu nodrošina maksājumi no OCTA līdzekļiem, kurus ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" kontā ieskaita apdrošināšanas sabiedrības.





Veiksmīgu, ražīgiem darbiem un domām bagātu jauno mācību gadu kopā ar konkursu “Gribu būt mobils”!