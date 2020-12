Daudzu pašvaldību skolēnu pārtikas pakās dominē ārvalstu produkti

Skolēniem, kuriem Covid-19 pandēmijas laikā ir jāmācās attālināti, skolas pusdienu vietā nodrošina produktu paciņas. Tomēr vietējie pārstrādātāji un primārās lauksaimniecības izejvielu ražotāji ir neizpratnē, kāpēc šajās paciņās ir tik maz Latvijā ražotu produktu.

Kamēr lauksaimnieki cīnās ar Covid-19 radīto ietekmi un valdība meklē dažāda veida atbalsta mehānismus krīzes mazināšanai arī lauksaimniecības nozarē, daudzu Latvijas pašvaldību pārtikas pakās dominē ārvalstu produkti.

Ēdināšanu skolās uzrauga Pārtikas un Veterinārais dienests, par izdalīto paku saturu atbildību uzņemas pašvaldības. Veselības ministrijas mājaslapā ir norādīts skolēnu uzturvērtību daudzums, bet tas kalpo tikai kā ieteikumi un pašvaldības pašas vērtē kā rīkoties un ko iekļaut paciņās.

Tā vietā, lai skolēnu pārtikas pakās būtu vairāk svaigu augļu, dārzeņu un citu vietējās izcelsmes produktu, pašvaldības veido paciņas ar ārvalstu konserviem, sausajām pārslām, sulām, piena izstrādājumiem, šokolādēm un cepumiem.

Jau no šīgada pavasara Latvijā ir novērojams būtisks piena iepirkuma cenas kritums, kuru valsts ar dažādiem atbalsta mehānismiem centās kompensēt. Latvijā pienu saražojam divreiz vairāk nekā paši patērējam, tāpēc to, kas paliek pāri, eksportējam svaigpiena veidā. Tādēļ nav skaidrs, kāpēc vairākas pašvaldības skolēnu pārtikas pakās dod priekšroku tieši Polijas un Lietuvas piena izstrādājumiem. Latvijā ir rūpnīcas un uzņēmumi, kas ražo pienu ar derīguma termiņu līdz pat 16 dienām. Savukārt pašvaldības, kas savās pārtikas pakās nekomplektē iepakotu pienu, to var aizvietot ar biezpienu, kefīru, jogurtu vai citiem Latvijā ražotiem piena izstrādātājiem.

“Zemnieku Saeimas” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: “Nav skaidra pašvaldību nostāja izvēlēties ārvalstu produktus. Tieši pašvaldības ir ieguvējas no vietējiem lauksaimniekiem, pārstrādes uzņēmumiem un to nomaksātājiem nodokļiem, kas nonāk arī pašvaldību budžetos. Tāpēc pašvaldību pienākums ir ne tikai skolēnu nodrošināt ar pārtikas produktiem, bet arī atbalstīt vietējos lauksaimniekus un pārstrādes uzņēmumus. Aicinām pašvaldības skolēnu pārtikas pakas komplektēt tikai un vienīgi no Latvijā audzētiem un ražotiem pārtikas produktus.”