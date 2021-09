Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola konkursā gūst finansējumu

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola ir starp desmit skolām, kas saņems nodibinājuma “Iespējamā misija” izsludinātā konkursa AS “Latvenergo” finansējumu 21 000 eiro fizikas kabineta aprīkojumam mācību procesa pilnveidei.

Konkurss notika vienā kārtā, skolām iesūtot pieteikuma anketu, motivācijas vēstuli un nepieciešamo aprīkojuma sarakstu fizikas kabinetam eksakto zinību apguvei.

“Esam ļoti priecīgi. Tas ir fizikas skolotājas Sarmītes Grantas nopelns, viņa saskatīja iespēju un teica, ka ir jāpiedalās. Mēs kā skola labprāt piedalāmies konkursos, taču pret šo es personīgi biju skeptiska. Skolotāja neatkāpās, un tapa pieteikums. Pirmdien saņēmām priecīgo ziņu, ka esam desmit labāko skolu starpā. Saņemsim 21 000 eiro fizikas kabineta labiekārtošanai. Ieguvums ir būtisks,” teic skolas direktore Dina Meistere un uzsver, ja skolotājs ir ieinteresēts pasniegt savus mācību priekšmetus ar azartu un atdevi, tad ieceres arī izdodas.

Sarmīte Granta pastāstīja, ka, izlasot izsludinātā konkursa kritērijus, viņa uzreiz saprata, ka daudzi no tiem atbilst viņu skolai, tāpēc par piedalīšanos šaubu nebija. “Atbildām pēc daudziem kritērijiem, tostarp tika vērtēts, vai skola ir piedalījusies “Latv­energo” erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments”. Mūsu skolēni piedalās tajā katru gadu. Priecājos, ka jauniešus aizrauj, interesē fizika un viņi zināšanas apliecina arī eksakto priekšmetu konkursos,” norāda S. Granta un piebilst, ka konkurence arī šajā konkursā “Iespējamā misija” bijusi liela. Vidzemes reģionā tika iesniegti 16 pieteikumi, bet par atbilstošāko izvēlēta tieši D. Ozoliņa Apes pamatskola.

Par iegūto finansējumu ir iecerēts modernizēt mācību materiālus, kas skolēniem varētu raisīt lielāku interesi eksakto priekšmetu apguvē. “Tās būs dažādas iekārtas eksperimentu veikšanai – tematiskās kastes, kas paredzētas elektrības, optikas, mehānikas un citu tēmu apgūšanai skolēniem. Būtībā aprīkojumu varēs izmantot visu klašu skolēni, ne tikai 8. un 9. klase, kurām ir fizika. Aprīkojums noderēs arī mazākajām klasēm, piemēram, dabaszinībās vai inženierzinībās. Mums skolas kabinetā ir ļoti labas vecās lietas, kuras joprojām izmantojam mācību procesā. Iztrūkst modernāki mācību materiāli, kas ir ļoti dārgi, tāpēc konkursa atbalsts ir liels ieguvums skolai. Bērniem noteikti būs aizraujošāks mācību process,” klāsta S. Granta.

Konkursa ietvaros saņemti 48 skolu pieteikumi. Ekspertu komisija, kuras sastāvā bija Valsts izglītības satura centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas, “Latvijas Siltuma”, Gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības, Ekonomikas ministrijas, AS “Latv­energo” un nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvji, izvērtēja iesniegtos piedāvājumus. Konkursa rezultātā fizikas kabinetu aprīkojumu saņem: Talsu Valsts ģimnāzija un Ventspils 1. pamatskola no Kurzemes reģiona; Rīgas Zolitūdes ģimnāzija un Mežciema pamatskola no Rīgas; Andreja Upīša Skrīveru vidusskola un Pūres pamatskola no Zemgales reģiona; Daugavpils 3. vidusskola un Daugavpils Valsts ģimnāzija no Latgales reģiona; Siguldas Valsts ģimnāzija un D. Ozoliņa Apes pamatskola no Vidzemes reģiona.