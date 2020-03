Devīto klašu skolēni saņēmuši Smiltenes vidusskolas īpašā pogas

Pirms pasauli pārņēma KOVID - 19, skolā notikuši vairāki skolēniem, viņu tuviniekiem un skolotājiem nozīmīgi pasākumi. Viens no tiem – devīto klašu Pogu balle.

Nākamie absolventi, priekšnesumos iesaistot arī vecākus, vēlreiz izdzīvoja savu pieaugšanas stāstu. No bērnības, cauri spurainajiem pusaudžu gadiem līdz šodienai, kad jau pavisam drīz priekšā pirmās nopietnās izvēles.

9.d klase kopā ar audzinātāju Daci Rudzīti uz mirkli paviesojās arī nākotnē – klases salidojumā, kas noslēdzās ar līksmām kāzām.

Zālē izskanēja daudz sirsnīgu vārdu skolotājiem, īpaši – 9.klašu audzinātājiem: Jeļenai Dombrovskai, Montai Konstantei, Dacei Rudzītei un Jurģim Jurkam, kā arī vecākiem.

Viņus visus vienmēr vienos kopīgi pavadītais laiks, mīlestība un skolas gados iegūtā draudzība.

Daudzos Smiltenes dārzos vēl ilgi ziedēs un smaržos skolēnu pateicībā dāvinātās hiacintes un narcises.

Par muzikālo sveicienu kopā ar devīto klašu skolēniem parūpējās Smiltenes vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis “Forward”.

“Cilvēka cerības reizēm mēdz sadegt kā krītošas zvaigznes, bet tās, kas turpina spoži spīdēt, rada arvien jaunus sapņus un iespējas,” mirkli pirms krustcelēm viens otru iedrošināja jaunieši.

“Šajā laikā, kad mostas daba un arī skolas ikdiena piepildīta daudz, dažādiem notikumiem, Smiltenes vidusskolā svinam devīto klašu Pogu balli,” skolēnus, viņu vecākus un skolotājus uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina.

“Bija tik mīļi skatīties, kā jūs izdzīvojāt savus īpašos brīžus no kāpēcīšu laika līdz šodienai! Priekšā ir daudz nezināmā. Jums arvien svarīgāk būs ar visu tikt galā pašiem. Taču tajā pašā laikā tieši šobrīd, kad priekšā eksāmeni, vēl ļoti vajadzīgs arī vecāku un skolotāju atbalsts un padoms. No sirds priecājos par šo, ar jums kopā pavadīto laiku un to mīlestību, kas ir starp jums un jūsu audzinātājiem!

Dāvinot šo pogu, kas arī tapusi ar lielu mīlestību, gribētos, lai jūs to pieņemtu ar bijību - tā vēlamo attieksmi pret būtiskām šīs dzīves lietām un notikumiem raksturo Zenta Mauriņa. “Bijība ir ticība, ka cilvēkiem un lietām piemīt dievišķs spēks un kārtība, kura visus saista. Kas pazīst bijību, zina, ka skaistākās lietas nav par naudu nopērkamas un dziļākās domas – vārdos izsakāmas. Bijības noskaņojums ir svinīgi līksma nopietnība.” Un tāda ir arī mūsu skolas Pogu ballēs un Žetonu vakaros.

Lai Smiltenes vidusskolas podziņas jums vienmēr atgādina par vecāku un skolotāju mīlestību! Šīs ir jūsu spēka zīmītes no skolas. Bet, jums, mīļās māmiņas, šobrīd vēlos atsaukt atmiņā tautasdziesmu:

“Šuj, māmiņa, man krekliņu,

Deviņām vīlītēm,

Devītā vīlītē

Liec man gudru padomiņu!”

Šīs pogas īpašas arī ar to, ka tās pie jums nonāk Smiltenes simtgadē. Lai jums prieks par savām pogām un lai priecīga pavasara gaidīšana!”