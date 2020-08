Dots starts jauniešu projektam “Mācies. Dari. Pelni.”

Lai jauniešus motivētu un mācītu sadarboties, no 27. augusta Latvijā tiek realizēts projekts „Mācies. Dari. Pelni”. Tā ietvaros trīs mēnešu laikā jaunieši, neatkarīgi no studiju virziena un profesijas, apgūs prasmes par to, kā rīkoties ar finansēm, veidot apziņu un ticību saviem spēkiem. Projekta ietvaros, tā dalībnieki regulāri tiksies, lai kopā ar personīgās izaugsmes treneriem, apgūtu zināšanas un smeltos motivāciju viens no otra šo mērķu sasniegšanai.

Ekonomiski neaktīvo jauniešu skaits Eiropas Savienības ietvaros ik gadu pieaug, tāpēc viens no pēdējo gadu virzieniem ir palielināt jauniešu aktivitāti un līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs. Šo mērķi sasniegt palīdz dažādi projekti - „Mācies. Dari. Pelni” misija ir jauniešiem, vecumā no 18 līdz 29 gadiem, sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi. Kamēr mēs augam, konkrētus uzdevumus mums dod vecāki, kad mācāmies skolā vai universitātē, uzdevumus saņemam no skolotājiem, un kas notiek pēc tam? Kas notiek ar mums tad, kad vairs nezinām, kādus konkrētus pienākumus ir nepieciešams veikt, nezinot, kas jādara un kāds ir dienas plāns? Šajos brīžos iezogas apjukums, šaubas, bailes no neveiksmes un kļūdām, kas rezultējas bezdarbībā, un sliktākajos gadījumos - veselības problēmās.

Projekta iniciatore ir Baiba Zvejniece, un projekta profesionālās izaugsmes treneru komandu veido Āris Birze, Edgars Dimants un Džeina Mieze, savukārt atbalstu komandai „Mācies. Dari. Pelni.” īstenošanā nodrošinās Arstarulsmirus, kas pēdējo gadu laikā uzkrājis pieredzi neformālajā izglītībā un komandu veidošanā.

“Projekta mērķis ir izveidot spēcīgu komandu, kas apvienojas, lai kopīgiem spēkiem radītu pozitīvas izmaiņas vidē. Vēlamies risināt Latvijā esošos izaicinājumus, veicināt vispārēju izpratni un ticību savas personības nozīmei. Ticu, ka ikviens, izdarot izvēles saskaņā ar sevi un savām patiesajām vēlmēm, kļūst ikdienā laimīgāks. Vislabākais padoms ir mūsu piemērs. Tāpat arī projektā iesaistītos vēlamies aicināt apzināties un novērtēt iespēju būt uzklausītam, būt sabiedriski aktīviem – ģimenē, skolā, universitātē, pašvaldībā un darba vietā. Līdz ar to, šī projekta mērķis ir ne tikai mācīt jaunas prasmes, bet arī iemācīt sadarboties un smelties enerģiju vienam no otra,“ stāsta projekta iniciatore Baiba Zvejniece.

Savukārt, Āris Birze, personīgās un profesionālās izaugsmes treneris, izaugsmes kafejnīcas “SPIIKIIZI” īpašnieks ar šo projekta realizāciju cer pietuvoties sava personīgā mērķa „Lai katram jaunietim Latvijā ir savs mērķis” piepildījumam: „Jauniešiem izstrādāsim detalizētu aktivitāšu plānu, ar kura palīdzību mācīsimies to, kā izmērīt savu efektivitāti, izvērtēt izdarīto, un veikli doties iepretim izvirzītajiem mērķiem. Projekta ietvaros vēlos pārbaudīt to, vai plāns un sistēma, kuru īstenosim, patiesi spēj pozitīvi ietekmēt jauniešu dzīves un var būt noderīgs, arī izmantojot to citās auditorijās, piemēram, cilvēkiem, kas nolēmuši uzsākt uzņēmējdarbību.”

Vakar, 27. augustā, uzsākās trīs mēnešu maratons, kurā jaunieši no visas Latvijas tiksies un kopā darbosies „Jauniešu Līderu Grupās”, lai sasniegtu projekta „Mācies. Dari. Pelni.” ietvaros uzstādītos mērķus. Tikšanās jauniešiem norisināsies Rīgas centrā, kafejnīcas „SPIIKIIZI” telpās, savukārt, tiem jauniešiem, kas dzīvo ārpus Rīgas, tiks segti ceļa izdevumi. Projektu finansē Eiropas Solidaritātes korpuss un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Sekosim līdzi jauniešu izaugsmei! Papildu informācija par projektu: https://www.spiikiizi.com/macies-dari-pelni