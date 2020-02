“Ēnu diena 2020” Smiltenes tehnikumā

Šogad vislielāko “ēnotāju” interesi izpelnījās Smiltenes tehnikuma mācību restorāna vadītājas Sandas Veismanes, projektu vadītāju Mairas Kuprišas un Madaras Ciemiņas, kā arī Smiltenes tehnikuma mazo dzīvnieku veterinārās klīnikas vadītājas Līgas Rīderes darba ikdiena.

Smiltenes tehnikuma mācību restorāns 12.februārī bija atvērts apmeklētājiem, tāpēc “ēnotājas” Rūta Karlīna un Justīne redzēja, kā jau agri no rīta notiek gatavošanās viesu uzņemšanai. Jaunietes kopā ar tehnikuma audzēknēm iemācījās jaunus salvešu locījumu veidus. Iepazinās ar skolas mācību virtuvi un nākamajiem pavāriem, kas pirmoreiz gatavoja ēdienu restorāna apmeklētājiem. Redzēja, kā viesmīlis pieņem pasūtījumus un nodod šo informāciju pavāriem.



“Skolotāja Maija Jančevska mūs arī uzaicināja piedalīties nākamo viesmīlības pakalpojumu speciālistu mācību stundās,” stāsta Rūta Karlīna un Justīne, kuras pirmoreiz mācījās klasē ar tik lielu skolēnu skaitu. “Bija ļoti interesanti pavērot arī skolotāju darbu, kas nebūt nav no tiem vieglākajiem,” atzina jaunietes, kuras šobrīd mācās Variņu pamatskolā. Rūta Karlīna devītajā, Justīne – astotajā klasē. Abas apsver iespēju pēc pamatskolas turpināt mācības Smiltenes tehnikumā. Rūta Karlīna pagājušajā gadā atbraukusi uz tehnikumu arī Informācijas dienā. “Toreiz apskatījos, kā mācības notiek visās Smiltenes tehnikuma piedāvātajās mācību programmās. Visvairāk ieinteresēja viesmīlības pakalpojumi. Ik pa laikam internetā paskatos fotogrāfijas, kā nākamajiem viesmīlības pakalpojumu speciālistiem notiek mācības, praktiskās nodarbības. Smiltenes tehnikumā mācās vairāki mani draugi. Visi par šo skolu saka tikai to labāko. “Ēnu diena” ir laba iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvju darba ikdienu un saprast, vai esi ar mieru to pašu, ko viņi, darīt diendienā.”

Pēc “Ēnu dienas” Rūta Karlīna atzina, ka viesmīlības pakalpojumu speciālista darbs nemaz nav tik viegls kā šķiet pirmajā brīdī. “Jāzina daudz nianšu, par kurām daudzi pat nenojauš. Un arī jāstrādā patiešām daudz.”

Rūtas Karlīnas skolasbiedrene Justīne pagājušā gada Ēnu dienā bijusi uz Agņa Kupriša veterināro klīniku. No rīta viņa vēl šaubījās, vai pēc pamatskolas mācīties veterinārmedicīnu vai viesmīlības pakalpojumus. Pēcpusdienā jauniete domāja, ka laikam tomēr izvēlēsies veterinārmedicīnu. Rūta Karlīna un Justīne ļoti novērtē viņām piedāvāto iespēju – redzēt viesmīlības pakalpojumu speciālista un skolas ikdienu. Viņas iesaka to izmantot arī citiem skolēniem, lai, atnākot uz skolu, nav jāviļas, jo viss ir daudz savādāk, nekā izskatījies filmās...

Pie projektu vadītājām

Alīna no Blomes pamatskolas “ēnoja” Smiltenes tehnikuma projektu vadītājas Madaru Ciemiņu un Mairu Kuprišu. “Pēc pamatskolas vēlos izmācīties par pavāru un pēc tam doties uz augstskolu studēt biznesa vadību,” par savām nākotnes iecerēm stāsta Alīna.

Projektu vadītājas viņai piedāvāja izpildīt testu. Tā rezultāti apliecināja, ka Alīnai piemīt visas projektu vadītājam nepieciešamās īpašības – viņa ir komunikabla, atjautīga, veikla, radoša un pacietīga. Alīnu interesē svešvalodas un viņai patīk matemātika. “Šajā darbā nav divu vienādu darba dienu,” stāsta Madara Ciemiņa un Maira Kupriša. “Projektu vadītājam noteikti jābūt komandas spēlētājam un labi jāpārzina finanšu plānošana. Vadot starptautiskos projektus, jāpārvalda svešvalodas. Šīs zināšanas svarīgas ne tikai piedaloties starptautiskajos semināros. Arī visas atskaites jāraksta angļu valodā.”

Alīnai viss redzētais un piedzīvotais šķita interesants. “Projektu vadītājas mani iepazīstināja ar skolu un pēdējā laika vērienīgāko projektu ietvaros paveikto. Centīšos atbraukt uz tehnikumu arī 23. aprīlī, Informācijas dienā. Redzot skolu, domas mazliet mainījās. Varbūt nākšu mācīties par viesmīlības pakalpojumu speciālisti. Mani interesē arī grāmatvedība. Vēl jāaprunājas ar vecākiem.”

Pirmā operācija…

Evita no Stalbes pamatskolas, Ginta no Skujenes pamatskolas un Aleksandra no Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas šoreiz ēnoja Smiltenes tehnikuma veterinārās mācību klīnikas vadītāju Līgu Rīderi. Visas trīs meitenes mācās devītajā klasē un pēc pamatskolas vēlas nākt uz Smiltenes tehnikumu mācīties par veterinārārsta asistentēm.



Pirmā darba diena savā nākotnes profesijā bija spraiga. Jaunietes kopā ar veterinārārsti un tehnikuma audzēkņiem piedalījās kaķenītes kastrācijas operācijā, runča attārpošanā un izmeklēja suni, kura dzīvesprieku mazināja alerģiska reakcija.

“Bija ļoti interesanti. Ja vēl pirms “Ēnu dienas” mazliet šaubījāmies, tad šobrīd zinām, ka mūsu nākamā profesija būs veterinārārsta asistents. Noteikti centīsimies atbraukt arī Informācijas dienā, lai iepazītos tuvāk ar skolu, skolotājiem un mūsu izvēlēto mācību programmu.”