Igaunijā dzīvojošie bērni nodod testus un apmeklē Valkas mākslas un mūzikas skolas

Valkas mākslas skola un Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skola ir unikālas ar to, ka te mācās ne tikai Valkas novada, bet arī kaimiņpilsētā Valgā dzīvojoši bērni. Uzsākot jauno mācību gadu, skolu vadība bažījās, vai Igaunijā dzīvojošie bērni, ievērojot Latvijā noteiktās epidemioloģiskās prasības, varēs apmeklēt skolu.

Proti, Latvijas izglītības iestādes var apmeklēt, uzrādot negatīvu Covid-19 analīžu testu, kas jānodod katru nedēļu. Taču Igaunijas iedzīvotājiem nav personas kodu, tāpēc pirms jaunā mācību gada bija bažas, kā igauņi varēs Latvijā nodot testus.

“Mums bija ļoti lielas bažas, bet, par laimi, tām nebija pamata. Esmu pateicīga Igaunijā dzīvojošo bērnu vecākiem, kuri bez jebkādiem iebildumiem izpilda prasības – Gulbja laboratorijā nodot siekalu testus. Šo prasību dēļ mums nav atkritis neviens bērns. Gluži pretēji, šonedēļ skolā iestājās vienpadsmit gadus veca meitene, kuras ģimene pārcēlusies uz dzīvi Valgā no citas Igaunijas vietas. Priecē tas, ka igauņiem ir informācija par mākslas skolu un vecāki vēlas, lai bērni te mācās. Līdzīgi ir arī ar mūsu pašu bērniem. Visi mācās un grib to darīt. Esam gandarīt, ka uz dzīvi Valkā pārceļas ģimenes ne tikai no citām Latvijas vietām, bet arī ārzemēm, un bērni iestājas mākslas skolā. Nodarbību laiku esam saplānojuši tā, lai bērni būtu vienā tā saucamajā burbulī. Piemēram, 2.a kursā mācās bērni no ģimnāzijas 2.a klases. Protams, daudzi apmeklē arī mūzikas skolu un citus interešu pulciņus, tāpēc nav simtprocentīgas garantijas izvairīties no kontaktiem ārpus burbuļa un inficēšanās,” stāsta mākslas skolas direktore Sniedze Ragže.

Jaunajā mācību gadā skolu apmeklē 230 audzēkņi. Šie dati ir gan par profesionālās ievirzes grupu audzēkņiem, gan arī tiem, kas apmeklē nodarbības sagatavošanas grupā.

Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolas direktore Līga Veinberga stāsta, ka skolā sācies mācību darbs un līdz šim nekādu problēmu ar siekalu testu nodošanu nav bijis. Bērni, arī Valgā dzīvojošie, testus nodod skolā katru otrdienas rītu. Vecāki bez iebildumiem atved savas atvases uz testu, lai varētu apmeklēt Latvijas pusē esošo skolu. Lai Igaunijā dzīvojošo bērnu vecākiem izskaidrotu visus jautājumus un sniegtu informāciju, kā arī iepazītos ar skolas telpām, ir jau notikusi vecāku sapulce. Direktore uzskata, ka uztraukumam nav pamata, jo gan bērni, gan vecāki ar sapratni uztver visas prasības. Ienākot mūzikas skolā, bērni dežurantam uzrāda testa rezultātus. Šajā mācību gadā mūzikas skolas profesionālās ievirzes grupās mācās 94 audzēkņi, bet sagatavošanas grupu apmeklē deviņi bērni. L. Veinberga aicina izmantot iespēju un pieteikties apgūt trompetes un tubas spēli pie skolotāja Matīsa Smiltiņa. Viņš ir arī viens no Valkas pūtēju orķestra dibinātājiem un diriģentiem.