Izsludina pieteikšanos bezmaksas vasaras programmai ASV

Jaunieši, kas šobrīd mācās 11. klasē, aicināti pieteikties bezmaksas vasaras nometnei BAFF Līderības Akadēmija, kas sniedz iespēju pavadīt vasaru ASV, iegūstot neaizmirstamu pieredzi, uzlabot angļu valodas zināšanas un iepazīst Amerikas kultūru. Līdz 11. martam programmai aicināti pieteikties aktīvi un mērķtiecīgi skolēni, kuriem ir interese par uzņēmējdarbību un vēlme atklāt savus talantus.

Līderības Akadēmija ir konkursa programma vidusskolas 11. klašu skolēniem, kuriem piemīt līdera īpašības - entuziasms, drosme, mērķtiecība. Palīdzot izstrādāt katram savu projekta ideju, iesaistītie skolotāji no ASV veicinās interesi par uzņēmējdarbību, iedvesmos un iedrošinās jauniešus realizēt savu līdera potenciālu. Akadēmija tiks organizēta ASV pilsētā Portlendā, Meinas štatā no 2019. gada 7. jūlija līdz 2. augustam. Jaunieši pirmās trīs nedēļas pavadīs Portlendas pilsētas universitātē, lai apgūtu līderības prasmju kursu. Pēc apmācībām skolēniem tiks organizēta nedēļu ilga ekskursiju programma uz Ņujorku, Bostonu un Vašingtonu, gūstot plašāku ieskatu ASV kultūrā, vēsturē un uzņēmējdarbībā. Programmā iesaistītie mācībspēki un programmas saturs tiek veidots sadarbībā ar ASV lielāko izglītības apmaiņas organizāciju Council on International Education Exchange (CIEE). Baltijas valstu skolēniem programmu administrē un apmaksā Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds (BAFF).

Dalība Līderības Akadēmijā ir bez maksas. BAFF segs visus skolēnu ceļošanas, dzīvesvietas, ēdināšanas, veselības apdrošināšanas un transporta izdevumus. Dalībnieka vecākiem jārēķinās ar izdevumiem kabatas naudai aptuveni 300 ASV dolāru apmērā, kā arī jānodrošina ierašanās Rīgā, lai piedalītos informatīvajā seminārā pirms programmas uzsākšanas.

Lai piedalītos konkursā, skolēnam līdz 2019. gada 11. martam jāaizpilda pieteikuma anketa angļu valodā, jāsagatavo atbildes uz pieciem ar līderību un motivāciju saistītiem jautājumiem un jāiesūta skolas sekmju izraksts. Labākie kandidāti tiks aicināti uz intervijām Rīgā, kuru laikā tiks izvēlēti programmas dalībnieki. Pieteikties dalībai Līderības Akadēmijā tiek aicināti jaunieši no visas Latvijas, kas ir mērķtiecīgi, ar interesi par uzņēmējdarbību un labām sekmēm skolā, kas vēlas atklāt savus talantus un ielikt spēcīgu pamatu karjerai.

Plašāks ieskats par konkursa nosacījumiem un pieteikšanās programmai BAFF Līderības Akadēmija mājaslapā.