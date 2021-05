Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola iegādājusies jaunas vijoles

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola soli pa solim virzās uz priekšu savā attīstībā. Tiek sagatavoti un iesniegti projekti papildus finanšu iegūšanai jaunu, kvalitatīvu instrumentu iegādei un muzikāliem pasākumiem. Šogad paralēli mācībām piedalījāmies novada realizētā projekta kultūras programmā, kur kopā ar Gruzijas pilsētas Kutaisi bērniem dziedājām tautas dziesmas. Viņi mācījās latviešu, savukārt mēs gruzīnu tautas dziesmu, taču tikšanās varēja notikt tikai digitālajā vidē. Sadarbība turpinās, un esam ierakstījuši nākamo tautas dziesmu.

Ik gadu iespēju robežās pašvaldība atbalsta jaunu instrumentu iegādi, bet tas nav lēts prieks, tāpēc gada laikā varam iegādāties tikai dažus instrumentus. Pie tam esam stingri nolēmuši turpmāk iegādāties tikai augstas kvalitātes instrumentus. Janvārī nopirkām “Yamahas” firmas vijoli. Šā gada sākumā Valsts kultūrkapitāla fondam tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums “Stīgu instrumentu iegāde J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai”. Projekts guva apstiprinājumu, esam saņēmuši finansējumu 1000 eiro vijoļu iegādei. Nu firmas “Hidersine Vivente” vijoles tiešā ceļā no Anglijas atceļojušas uz Valku. Par projekta līdzekļiem iegādātas 4 jaunas, kvalitatīvas dažādu izmēru vijoles, domātas sākot no augumā mazākajiem iesācējiem līdz pilna izmēra vijolei, kas noderēs skolas beidzējiem. Tā kā mūzikas skolas jaunie vijolnieki pārsvarā izmanto īrētus vai personiskus instrumentus, tad šis ir būtisks papildinājums un uzlabojums skolas materiālajā bāzē. Ceram, ka par jaunajām vijolēm un to labskanīgumu priecāsies audzēkņi, kuri pa ziemu paaugušies un kuriem pienācis laiks mainīt instrumentu, kā arī vecāki, kuri novērtē savu bērnu izaugsmi. Viņiem papildus tas būs arī finansiāls atvieglojums. Pateicoties vairākkārtīgam Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, skolas audzēkņi apgūst spēles pamatus uz kvalitatīviem un labskanīgiem instrumentiem, kas motivē, palīdz ieinteresēt un rada audzēkņos vēlmi muzicēt, paplašina audzēkņu talantu izpausmes un izaugsmes iespējas.