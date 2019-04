“Jaunais automehāniķis 2019”. Nacionālais fināls

Smiltenes tehnikuma 3.autotransporta kursa audzēkņi Jānis Ivolīns Rāts un Sendijs Purbērziņš aizvadītās nedēļas nogalē kopā ar labākajiem Latvijas jaunajiem automehāniķiem piedalījās profesionālās meistarības konkursa "Jaunais automehāniķis 2019" nacionālajā finālā, kur demonstrēja meistarību praktisko uzdevumu veikšanā. Sendijs ieguva 10.vietu, Jānis Ivolīns - 14.vietu.

"Puišiem ar praktisko uzdevumu veikšanu gāja labi. Nelielas grūtības sagādāja paveikto izskaidrot angliski, izmantojot profesionālo terminoloģiju," informē Smiltenes tehnikuma skolotājs Augusts Būce, kurš jauniešiem palīdzēja sagatavoties un konkursā bija viņu karstākais līdzjutējs. "Konkurence bija ļoti sīva.

Konkursa vadība noslēgumā atzinīgi novērtēja visu audzēkņu panākumus, atzīstot, ka šiem jauniešiem nebūs problēmas atrast labu darbu. Par viņiem jau interesējušies vairāki potenciālie darba devēji gan Latvijā, gan ārzemēs..."

No 45 konkursa pusfināla dalībniekiem iespēju tikt uz nacionālo finālu nopelnīja 15 jaunieši no deviņām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm: no Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas, Rēzeknes tehnikuma, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība, Rīgas Valsts tehnikuma, Smiltenes tehnikuma, Daugavpils tehnikuma, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma.