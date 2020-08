Jaunais mācību gads nāk ar izaicinājumiem; Smiltenes vidusskola gatava tos pārvarēt

Otrdien, 1. septembrī, Smiltenes vidusskolā jauno mācību gadu uzsāks 872 skolēni vecumā no 1. līdz 12. klasei. Viņu vidū būs 82 pirmklasnieki, bet 52 skolēni mācīsies 10. klasē.

Svinīgo 1. septembra gājienu pa Smiltenes pilsētas ielām šoreiz aizstās satikšanās skolas ēku pagalmos (pulksten 8.30 – Rīgas ielā 16C, pulksten 9.45 – Dārza ielā 17, pulksten 10.30 – Dakteru ielā 27).

Mācības un būvdarbi vēl būs vienlaikus

Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina intervijā “Ziemeļlatvijai” atzīst, – ir laba sajūta, uzņemot jaunus audzēkņus, kuri uz Smilteni pārcēlušies kopā ar ģimenēm, jo tas nozīmē, ka vecāki acīmredzot novērtē Smilteni kā pievilcīgu dzīvesvietu un Smiltenes vidusskolu – kā labu izglītības iestādi, kas piedāvā kompetencēs balstītu, mūsdienīgu konkurētspējīgu izglītību.

Piemēram, jauno 2020./2021. mācību gadu skola uzsāks ar jaunu piedāvājumu vidējās vispārējās izglītības programmā, dodot iespēju skolēniem izvēlēties kādu no četriem virzieniem: dabaszinātņu, vides un veselības; inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju (IT); uzņēmējdarbības, komunikācijas un sociālo zinātņu; kultūras, valodu un radošo industriju.

Jaunumi 2020./2021. mācību gadā būs arī Smiltenes vidusskolas pedagogu sastāvā – latviešu valodu un literatūru sāks mācīt skolotāja Tatjana Vovere, bioloģiju un dabas zinības – skolotāja Inga Zariņa.

Jaunais mācību gads Smiltenes vidusskolai savā ziņā būs arī izaicinājums, kā organizēt izglītības procesu gan saistībā ar “Covid-19” izplatības riska mazināšanu, gan ar jauna mācību satura ieviešanu 1., 4., 7., 10. klasē, gan ar skolā Dakteru ielā 27 notiekošajiem būvdarbiem. Līdz oktobrim turpināsies aizvadītā gadsimta 70. gados uzceltā skolas trīsstāvu korpusa pārbūve, kur mācības līdz tam nevar notikt, bet tiklīdz šis korpuss ar renovētajām klašu telpām tiks nodots ekspluatācijā, tā skolēniem un skolotājiem būs uz laiku jāatstāj skolas vecais, vēsturiskais korpuss. To pārņems celtnieki, – veco korpusu vajadzēs “saslēgt” kopā ar skolas jaunbūvi, viduskorpusu, ko ekspluatācijā plānots nodot nākamā gada februārī. Īstenojot projektu par mācību vides uzlabošanu Smiltenes vidusskolā, tiks izbūvēta multifunkcionāla zāle, jauna ēdnīca, garderobe, mācību telpas un bibliotēka. Pie skolas ēkas Dakteru ielā jau ir uzcelts un pirmos iemītniekus gaida jaunais skolas internāts.

Katrai klasei – sava telpa

Smiltenes vidusskolā jau ir notikušas skolēnu vecāku sapulces, kurās vecāki informēti par to, kā notiks mācības jaunajā mācību gadā, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru izstrādātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi “Covid-19” infekcijas izplatības ierobežošanai”. Viens no šo noteikumu aspektiem nosaka, ka klase vai grupa ir pielīdzināma slēgtai kopai, kas ļauj mācību procesu atsākt klātienē, savukārt pati izglītības iestāde lemj, kā mazināt klašu vai grupu pārklāšanos, īpaši koplietošanas telpās.



- Kādu risinājumu izvēlējusies Smiltenes vidusskola, kas ir liela skola un kur mācības notiek trijās ēkās – Dakteru ielā 27, Rīgas ielā 16C un Dārza ielā 17?

Ilze Vergina: – Rūpējoties par skolēnu drošību, katrai klasei ir atvēlēta noteikta telpa, kur notiks visas mācību stundas, un dažādu priekšmetu skolotāji ies pie skolēniem uz šo klasi. Vietas skolā ir tik, cik ir. Strādājam, lai mācībām iekārtotu arī papildu telpas. Visi 1.– 4. klašu skolēni mācīsies skolas ēkā Rīgas ielā, bet 5.–12. klašu skolēni – ēkās Dakteru un Dārza ielā. 1.–9. klašu skolēniem pusdienas nodrošinās klasē. Skolas ēdnīcā iepirkties nevarēs. Papildu ēdiens jāņem līdzi katram pašam. 10.–12. klašu skolēniem pusdienas būs pieejamas skolas ēdnīcā Dakteru ielā. Sporta stundas septembrī ilgi notiks ārā. 2. septembris Smiltenes vidusskolā būs adaptācijas diena, kad skolēni mācīsies pielāgoties skolas dzīvei jaunajā, līdz šim nebijušā situācijā. Vecāki drīkstēs bērnus pavadīt tikai līdz skolai. Ja ir svarīgi satikt kādu no skolotājiem, lūgums iepriekš pieteikties.

Skolēniem nāksies būt disciplinētiem, atbildīgiem un tolerantiem. Ja mācības notiek klātienē, tad atbilstoši valstī izstrādātajām prasībām jānodrošina, ka dažādu klašu skolēni nesatiekas, lai kāda bērna saslimšanas gadījumā nevajadzētu uzreiz pāriet uz attālināto mācīšanos visiem. Vecāki uz skolas piedāvājumu raudzījās ar sapratni, jo visi gribam, lai mācības notiktu klātienē.

- Vairākās Latvijas skolās jau ir uzstādīti bezkontakta ķermeņa temperatūras mērīšanas sensori, lai preventīvi sekotu līdzi skolēnu un personāla veselības stāvoklim, tādējādi samazinot “Covid-19” un citu sezonas vīrusu izplatīšanās risku skolā. Kas gaidāms Smiltenes vidusskolā?

- Arī mēs veiksim šādu monitoringu. Ar novada domes atbalstu skolai būs termometri, lai skolēniem pirms ieiešanas skolas ēkā izmērītu ķermeņa temperatūru attālināti. Vecāku sapulcēs lūdzām vecākus arī mājās novērtēt bērna veselības stāvokli, jo atbildība mums katram un visiem kopā ir ļoti liela. Lūdzam uz skolu nenākt, ja skolēnam ir paaugstināta temperatūra, elpceļu saslimšanu simptomi, iesnas. Katrā skolas ēkā ir iekārtota atsevišķa telpa, kur izolēt skolēnus, kuriem slimību simptomi parādījušies izglītības iestādē. “Covid-19” ir citādāks nekā mums zināmie, ierastie vīrusi, mēs neviens nevaram zināt, kā situācija saslimstības ziņā var attīstīties, tāpēc mums kopā Smiltenē ir jāizdara vislabākais, ko varam izdarīt, lai nepieļautu šīs slimības izplatību, neaizmirstot arī to, ka dzīve sastāv arī no prieka un pozitīvām emocijām un atrodot tādas arī mūsu skolas darbā. Esmu ļoti gandarīta par sava kolektīva nosvērtību un pozitīvo attieksmi, jo vienlaicīgi būvniecība skolā un mācību procesa organizēšana “Covid-19” izplatības riska apstākļos ir liels pārbaudījums, taču šie pārbaudījumi rāda to, ka mēs varam iet soli pa solim uz priekšu. Ir arī prieks par to, ka esam skola ar stabiliem un labiem mācību rezultātiem. Neraugoties uz sarežģīto laiku ārkārtas situācijā, tagadējie 12. klases absolventi centralizētos eksāmenus ir nokārtojuši labi, par ko liels paldies gan jauniešiem, gan viņu skolotājiem. Gandarījums ir arī par to, ka šogad mūsu skola atkal ir iekļuvusi Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem lielo skolu grupā. No visām skolām reitingā ir iekļautas 30 valsts ģimnāzijas, 66 lielās skolas (šajā grupā 27. vietā ir Smiltenes vidusskola – redakcijas piezīme) un 91 mazā skola.