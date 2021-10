Jo vairāk stāsta, jo vairāk ēd

Ikreiz, kad Smiltenes tehnikums uzņem biedrības “Siera klubs” rīkoto semināru “Meistara diena”, šī pasākuma “odziņa” ir ēdienu gatavošanas meistarklase topošajiem pavāriem profesionālu šefpavāru vadībā un Latvijā ražotu sieru un citu vietējo produktu popularizēšana.

Šoreiz 7. oktobrī notikušajā “Meistara dienā” meistarklasi vadīja restorāna “Vairāk saules” šefpavārs Tomass Godiņš. Papildu dažādiem sieriem “goda” produkti bija gan Carnikavas nēģi (viens no tiem sešiem Latvijas produktiem, kas iekļauti Eiropas Savienības Aizsargāto produktu reģistros), gan arī vidzemniekiem, iespējams, mazāk zināmie Rēzeknes novada zemnieku saimniecības “Liepkalns” bioloģiskās pārtikas produkti (piemēram, pasta no svaigi maltiem zaļo griķu miltiem un griķu miltu makaroni).

Nēģu salāti, vistas zupa, fondī un deserts

Biedrības “Siera klubs” valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova regulāri sadarbojas ar Smiltenes tehnikumu “Meistara dienas” rīkošanā. Viņa vairākkārt uzsvērusi, ka šajos semināros galvenais uzdevums ir satikties ar topošajiem pavāriem, – viņi ir tie, kuri, pabeiguši mācību iestādes, dosies lielajā dzīvē ar pavāra diplomu kabatā un jau zinās, kādus jaunus produktus un kādu šķirņu sierus ražo Latvijā.

7. oktobrī Smiltenes tehnikumā Tomasa Godiņa vadītajā ēdienu gatavošanas meistarklasē kopā ar šefpavāru strādāja programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” 2. un 3. kursa audzēkņi, topošie pavāri. Meistarklases sākumā “Ziemeļlatvija” iztaujāja Tomasu Godiņu, ko viņš kopā ar jauniešiem gatavos.

“Gatavosim salātus no nēģiem, siera (akciju sabiedrības “Smiltenes piens” jaunā produkta “Siera Boombas” no kūpināta siera – redakcijas piezīme), zilā kāposta, sinepju mērces, sinepju sēklām. Pārkaisīsim ar grauzdētu, sadrupinātu “Ķelmēnu” maizi, kas izmērcēta medus, alus, sarkano sīpolu, ķiploku un timiāna novārījumā. Tad būs vistas buljona zupa ar dārzeņiem un griķu pastu, siera fondī no visiem “Smiltenes pienā” ražotajiem kūstošajiem sieriem un klasisks deserts – dzērveņu ķīselis ar biezpienu, kas saputots ar saldo krējumu, ar auzu pārslām un viegli marinētu ķirbi kopā ar smilts­ērkšķiem un cidonijām,” stāstīja Tomass Godiņš.

Pašu pagatavotos ēdienus tehnikuma audzēkņi pēc tam arī nogaršoja. Papildu tam tehnikuma mācību restorānā bija saklāti divi siera šķirņu degustācijas galdi – viens ar mājražotāju produktiem, otrs ar Vidzemes piena pārstrādes uzņēmumos gatavotajiem sieriem, kas bija izveidots teju kā daudzkrāsaina lielizmēra glezna no siera un citām uzkodām. To veidoja topošie pavāri no 2. kursa kopā ar skolotājām Inesi Veidemani, Vitu Auderi un Sandu Veismani, piepalīdzot 3. kursa audzēkņiem.

“Atveidojām latviskos rakstus ar kulinārā mantojuma piesitienu rudens noskaņās. Popularizējām jauniešiem Latvijā ražotos sierus, lai viņi zina, ko ražo uzņēmumā “Smiltenes piens”, ko ražo Limbažos un Straupē,” stāsta Smiltenes tehnikuma Tūrisma nozares programmu nodaļas vadītāja Ira Gaile.

“Mēs ar savu runāšanu siera lietošanu Latvijā esam trīskāršojuši,” smaida biedrības “Siera klubs” valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova.

“Seminārā demonstrējām īsfilmu, kurā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards stāsta, ka Eiropā siera patēriņš uz vienu cilvēku ir vidēji 18 kilogrami, bet Latvijā – 21,5 kilogrami un Latvija esot siera ražotāju, eksportētāju un ēdāju zeme. Ir patīkami to dzirdēt,” priecājas Vanda Davidanova.

Saulītē ceļ arī mājražotājus

Uz “Meistara dienu” Smiltenes tehnikumā “Siera klubs” uzaicināja Smiltenes pusē, iespējams, mazāk zināmā Lapsu mājas siera ražotāju Jāni Lapsu un viņa palīdzi un draudzeni Sabīni Vasku no Ogres novada. Viņi degustācijai atveda deviņas no vairāk nekā 20 sava siera šķirnēm.

Ar zīmolu “Lapsu mājas siers” tiek ražoti svaigie nenogatavinātie mājas sieri ar dažādām piedevām. “Ražojam no piena, skābā krējuma un olām. Klāt nav ne citronskābes, ne etiķa. Mūsu sieram ir piešķirta Zaļā karotīte,” stāsta mājražotājs Jānis Lapsa (Zaļo karotīti piešķir produktiem, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem – redakcijas piezīme).

Lapsu mājas siera sākums ir pirms aptuveni 13 gadiem, kad Jānis Lapsa pēc vecmāmiņas receptes pagatavoja savus pirmos mājas sierus ar ķiploku un ķimeņu piedevu.

“Atsauksmes par šī siera gardumu vienmēr ir bijušas augstas, līdz ar to nonācām pie lēmuma piedāvāt mūsu sieru arī citiem mājas sieru cienītājiem. Pieprasījums ir ļoti liels. Tirdziņos parasti tirgojamies tikai, maksimums, divas stundas. Viss siers, ko atvedam, tiek iztirgots,” stāsta Jānis Lapsa. Viņam pašam no saviem sieriem vislabāk garšo saldais mājas siers. Tam ir dažādi veidi – ar kanēli, žāvētām aprikozēm un rozīnēm, ar dzērvenēm un kanēli, ar piparkūkām. Jau padomā ir jauns kārums – mājas siers ar šokolādi.

“Meistara dienas” viesiem bija arī iespēja apmeklēt akciju sabiedrību “Smiltenes piens”, tai skaitā jauno ražotni, kurā top “Siera Boombas”, un tikties ar uzņēmuma vadību.

Savukārt Smiltenes tehnikums atkal gaidīs nākamo “Meistara dienu”, atzīstot to par vērtīgu un vajadzīgu pasākumu. “Jau vienojāmies par turpmāko sadarbību ar šefpavāru Tomasu Godiņu nākamā gada maijā. Audzēkņiem tā ir ļoti laba iespēja satikt un darbā vērot profesionālu pavāru, kurš dalās savā praktiskajā pieredzē,” uzsver Ira Gaile.