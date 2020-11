Kad Smiltenē ciemojas Valsts prezidents…

Ne katram, turklāt – skolas laikā, rodas iespēja gatavot un pasniegt pusdienas Valsts prezidentam. Smiltenes tehnikuma nākamajiem pavāriem un viesnīcu pakalpojumu speciālistiem šonedēļ šāda iespēja bija…

Tikpat liels izaicinājums šīs biznesa pusdienas ar sinhrono apkalpošanu (tās laikā viesmīļi apkalpo visus viesus vienlaikus) bija tehnikuma skolotājiem. “Valsts augstākās amatpersonas uzņemšana ir liels gods un atbildība, kas, protams, pirmajā brīdī visos izraisīja nelielu satraukumu. Vēl jo vairāk tāpēc, ka jauniešiem dažu dienu laikā vajadzēja augstā līmenī apgūt prasmes, kas nav paredzētas mācību programmā. Piemēram, sinhrono apkalpošanu,” atzīst Smiltenes tehnikuma profesionālo priekšmetu skolotāja un mācību restorāna vadītāja Sanda Veismane. “Par augsto viesu ierašanos uzzinājām salīdzinoši nesen. Lai ar jauniešiem vieglāk sazināties un arī lai celtu jauniešu pašapziņu, uz īsu laiku izveidoju pat WhatsApp grupiņu “Prezidenta viesmīļi”.

Biju rēķinājusies, ka var iet visādi. Bet viesu uzņemšanā un tāpat arī virtuvē jauniešiem viss izdevās lieliski. Pēc tam saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju. Arī par skaisto un sakārtoto vidi, kurā visi jutās ļoti gaidīti. “Par to jāpateicas gan visiem skolotājiem un audzēkņiem, gan vecākiem, kuri, saprotot, cik šāds brīdis nozīmīgs viņu bērnu izaugsmē, ātri palīdzēja sarūpēt visu nepieciešamo, lai jaunie viesmīļi pie viesiem izietu, saposušies atbilstoši etiķetei.”

Kad uzrunāju jauniešus, kuriem pēc teorētiskajās un praktiskajās mācību nodarbībās novērotā, šo uzdevumu varētu uzticēt, pirmā reakcija bija dažāda. Taču pēc tam visi, kas nenobijās, izjuta lielu gandarījumu, jo šī viņu dzīvē varbūt bija pirmā un vienīgā šāda pieredze. Beidzot skolu, šie jaunieši varēs darba devējam rādīt ne tikai diplomu, bet arī ierakstu CV, ka viņi bijuši pavāri un viesmīļi biznesa pusdienās Valsts prezidentam, viņa viesiem un pavadošajam personālam.

Sazināšanās ar galvas mājienu

Ir reizes, kad sinhronajā apkalpošanā katram viesim tiek pieprasīts savs viesmīlis. Šoreiz viens viesmīlis apkalpoja divus viesus. Viesmīļi savstarpēji sazinājās ar galvas mājienu. Pirms tam bija vairāki mēģinājumi, kuros visi trenējās vienlaikus pasniegt servēto ēdienu, novākt netīros traukus utt. Katrai darbībai tika atvēlēts noteikts sekunžu skaits. Tad sekoja nākamais galvenā viesmīļa galvas mājiens, pēc kura visiem vienlaikus jānodrošina nākamās darbības. Jauniešu darbu atviegloja tas, ka, ņemot vērā laika ierobežojumu, ēdienu nevajadzēja servēt uz vietas. Tas sinhronajā apkalpošanā viesmīļiem ir īpašs izaicinājums, jo vienmēr gadās arī dažādas nestandarta situācijas. Tādas bija arī šoreiz, taču, jaunieši, gods kam gods, vēsā angļu mierā ar tām tika galā,” priecājas skolotāja Sanda Veismane. “Viesmīļiem nebija viegli strādāt aizsargmaskās. Īpaši jauniešiem ar brillēm. Tā kā viesmīlībā ļoti būtisks ir smaids un laipnība, tad mācīju viņus smaidīt arī tad, ja sejai priekšā aizsargmaska. Cilvēkam smaidot, vienmēr smaida arī viņa acis.

Patiesībā jau vislielākais uztraukums visiem bija pirms viesu ierašanās. Jauniešu uztraucās, kad drošībnieku suns netīšām apgāza vienu kompozīciju. Taču tie visi jau bija tikai tādi sīkumi, kuriem ar smaidu, viens otru iedrošinot, tikām galā.”

Notikums, kas ļoti saliedēja

Jaunieši, kuri piedalījās augsto viesu uzņemšanā, mielojoties ar Valsts prezidenta dāvinātajām konfektēm, atzīst, ka šis notikums viņus ļoti saliedējis. “Ja virtuvē kādam gadījās kāda aizķeršanās, pārējie uzreiz gāja viņam palīgā. Tāpat notika arī, kārtojot mācību restorānu un skolas zāli. “Sākumā uztraucāmies par to, vai visu izdosies paveikt laikā,” atzīst 3.pavāru kursa audzēknis Raivo Guntis Vaniņš, kura uzdevums bija gatavot uzkodas – spinātu pankūku rullīšus ar laša un siera krēmu, un zaļumiem. Jaunietim sava izvēlētā profesija ļoti patīk. Pēc tehnikuma beigšanas viņš grib strādāt uz kuģa par pavāru.

Daniels Harijs Āgaris (3.pavāru kurss) biznesa pusdienu laikā bija prezidenta viesmīlis un arī mācību restorāna galvenais viesmīlis, kas vadīja sinhrono apkalpošanu. Lai piedalītos svarīgajā pasākumā, jaunietis lūdza pārcelt uz citu datumu eksāmenu autovadītāja apliecības iegūšanai. “Sapratu, ka iespēja gūt šādu pieredzi manā mūžā otrreiz var arī vairs nebūt,” atzīst Daniels Harijs. “Sākumā biju satraucies, bet Valsts prezidents bija ļoti laipns, pēc katra ēdiena pateica, ka tas bijis garšīgs. Tas iedrošināja un uztraukums pamazām atkāpās.”

Venijas Rebekas Lānes (3.pavāru kurss) uzdevums bija gatavot biznesa pusdienu pamatēdienu - ar dzērvenēm un pistācijām pildītu vistas fileju. Jauniešiem, kuri tikai vēl domā mācīties par pavāriem, viņa pēc šī pasākuma, tāpat kā pēc praksē gūtās pieredzes, iesaka rūpēties par fizisko izturību, lai pietiktu spēks daudzas stundas strādāt, stāvot kājās. “Jā, pavārs ir profesija, kas būs vajadzīga vienmēr. Bet TV šovi reizēm rosina domāt, ka būt pavāram ir ļoti viegli un jautri. Tas gan nav tiesa.”

Emīlijas Bērziņa (3.pavāru kurss) noformēja biznesa pusdienu pamatēdienu. “Pirms tam tika uzzīmēta shēma, kā to darīšu. Lielākais uztraukums bija par to, lai visu paspēju izdarīt laikā, lai nekas neizžūst un ēdienus pasniedzam noteiktā temperatūrā. Bet, kad sāku strādāt, uztraukums pamazām atkāpās. Drošību deva arī pieredze, ko guvu praksē, Itālijā. Patiesībā jau, strādājot virtuvē, viss notika tāpat kā praktiskajās ēdienu gatavošanas stundās. Vienīgi kad virtuvē ienāca drošībnieki ar suni, tad gan atkal atcerējāmies, kam tiks pasniegts mūsu gatavotais ēdiens... Jā, tā bija vērtīga pieredze. Bet pavāram un viesmīlim svarīgi strādāt pēc labākās sirdsapziņas neatkarīgi no tā, kam viņi gatavo vai cik augstu viesi viņi apkalpo.”

Lelde Selita Undraite (3.viesmīlības pakalpojumu kurss) bija galvenā viesmīle skolas zālē, kur pasniedza biznesa pusdienas prezidenta pavadošajam personālam. “Mūsu darbu atviegloja tas, ka šeit nevajadzēja nodrošināt sinhrono apkalpošanu. Bijām četri viesmīļi 17 viesiem. Sākumā sadalījām, kurš kuru apkalpos. Taču visu laiku ar vienu acs kaktiņu vērojām, kā iet pārējiem. Tiklīdz jutām, ka kāds mazliet apmulsis, pārējie viņam nemanāmi atgādināja, kas jādara vai devās palīgā. Viesi bija ļoti laipni, atsaucīgi. Viens no viņiem, kuram bija visvairāk jāsteidzas, uzreiz pateica: “Zinām, ka jūs mācāties. Mums ātri jāpaēd un tas arī viss, nevajag uztraukties!” Pēc šīs pieredzes man vairs nebūs bail būt viesmīlei, apkalpojot augstus viesus.”

Līdzīgi kā jauniešiem, pienākumi bija sadalīti arī visām Smiltenes tehnikuma Tūrisma nodaļas skolotājām. Nodaļas vadītāja Ira Gaile saka vissirsnīgāko paldies viņām visām, tāpat arī laborantei Lilitai Kuplajai. Viņas komanda kārtējo reizi apliecināja, ka tai var uzticēties. Lai izdarītu maksimālo, visi bija gatavi strādāt gan brīvdienās, gan ārpus darba laika… “Tāpat paldies jauniešiem! Dažiem pēc īpašās mācību dienas bija noberztas kājas un tāds nogurums, ka vakarā viņi aizmiga daudz ātrāk, nekā ierasts līdz šim,“ smaida skolotāja.

Šī diena īpaša bija arī 3.transporta kursa audzēknim Gatim Jefimovam un 3.veterinārmedicīnas kursa audzēknei Liānai Šutovai, kuri 27.oktobra rītā devās uz Raunu, lai kopā ar jauniešiem no Smiltenes, Apes un Raunas vidusskolām piedalītos diskusijā ar prezidentu par dzīvi digitālajā laikmetā, digitālās vides iespējām un izaicinājumiem, kā arī attālinātajām mācībām. “Apzinājāmies, ka tā ir ļoti īpaša iespēja. Paldies skolai par uzticēšanos! Sākumā mazliet uztraucāmies, bet jutāmies lepni, ka varam diskusijā pārstāvēt Smiltenes tehnikumu. Diskusijā bija interesanti dzirdēt citu skolu jauniešu un prezidenta viedokli par šobrīd aktuāliem tematiem,” atzīst Liāna un Gatis.