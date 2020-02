Konkursā galvenais – sevi noskaņot pozitīvi…

Smiltenes tehnikuma 4.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēknei Agnesei Mirkai šā gada sākums atnācis ar vairākiem skaistiem un nopietniem izaicinājumiem. Janvārī viņa ar labiem panākumiem pārstāvēja skolu nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā “SkillLatvia 2020” pusfinālā, nominācijā “Restorānu serviss”. Nesen saņemta ziņa, ka Agnese izvirzīta konkursa finālam. Turpmākie mēneši viņai paies, nopietni gatavojoties sacensībām ar labākajiem no labākajiem.

Par audzēknes panākumiem no sirds priecājas arī viņas skolotājas – Elizabete Pudāne un Sanda Veismane. Abas par jaunietes lielāko ieguvumu uzskata konkursa pieredzi un karjeras iespējas, jo nozares profesionāļi nākamos darbiniekus bieži izvēlas tieši šādos konkursos.

“Palīdzējām, kā varējām, tomēr vislielākie nopelni par sasniegto ir Agnesei pašai,” uzskata skolotājas. “Mēs jau varam izplānot daudz ko, bet konkursā jauniešiem apzināti rada nestandarta situācijas, kādām nevar sagatavoties.”

“Mana “veiksmes recepte”? Uzskatu – šādos konkursos galvenais – sevi noskaņot pozitīvi, ticēt, ka viss izdoties, neatmest darbam ar roku arī tad, ja kādā brīdī kaut kas neveicas tā, kā iecerēts,” uzskata Agnese Mirka. “Jācenšas visus uzdevumus izpildīt iespējami labi. Vēl svarīgi būt komunikablam, atvērtam, saglabāt mieru, lai uztraukums netraucē būt vērīgam, redzēt, kā strādā citi, un dzirdēt, ko vērtētāji saka viņiem.”

Agnese Mirka mācības Smiltenes tehnikumā apvieno ar darbu, tāpēc sagatavošanās “SkillsLatvia 2020” pusfinālam notikusi ļoti īsā laikā. Jauniete par panākumiem visvairāk pateicas abām skolotājām.

Iespēja iemācīties vairāk nekā mācību programmā

Konkursa uzdevumi bija sadalīti trīs moduļos, kuros jauniešiem, demonstrējot augstu viesu apkalpošanas kultūru, bija jāprezentē viesmīļa profesijas zināšanas, prasmes galda klāšanā un viesu apkalpošanā, ēdiena pasniegšanā, porcionēšanā, flambēšanā, kokteiļu, kafijas un augļu plates gatavošanā, alkoholisko dzērienu atpazīšanā un pasniegšanā. Bija arī tests, kurā Agnese no 20 iespējamiem punktiem ieguva 17,20. Tāpat tika vērtēta konkursantu kritiskā domāšana, prasme plānot laiku, spēja izpildīt vairākus uzdevumus vienlaikus un ievērot darba izpildes termiņus, spēja risināt problēmas un elastīgi pielāgoties izmaiņām, mērķtiecība, cīņasspars, spēja atgūties pēc neveiksmēm, precizitāte, komunikācijas prasme, radošums, aktivitāte, spēja strādāt saspringtos apstākļos, pašmotivācija, spēja ievērot labas uzvedības un ētikas normas, kā arī prezentācijas prasmes.

“Domājot par konkursa finālu, visvairāk uztraucos par angļu valodu,” atzīst Agnese. “Pusfinālā angliski vajadzēja tikai pasniegt kokteili un pastāstīt, kā tas gatavots. Finālā būs augstākas grūtības pakāpes uzdevumi. Daudzi jautājumi nav ietverti skolas programmā. Taču tas ir arī liels ieguvums - piedalīšanās konkursā man paver iespējas apgūt vairāk.”

Vissaistošākā – viesu apkalpošana

Konkursā Agnese vislabāk jutusies viesu apkalpošanas daļā. “Tad vairs nejutos kā konkursā, bet kā darbā, komunicējot ar klientiem. Prakses laikā, strādājot Vecpiebalgas restorānā “Ūdensrozes”, un arī praktiskajās nodarbībās skolas mācību restorānā, sapratu, ka man labāk par ēdiena gatavošanu patīk viesu apkalpošana. Taču konkursā ēdināšanas pakalpojumu speciālista zināšanas noderēja, kad kā viesmīlei bija jāprot izstāstīt, kā gatavots ēdiens, ko piedāvāju klientiem.”

Pēc tehnikuma beigšana Agnese plāno mācīties augstskolā. Par nākamo specialitāti gan viņa pagaidām vēl domā.

Reizēm visu izšķir vissīkākās detaļas…

Skolotāja Elizabete Pudāne, kura ir arī Agneses kursa audzinātāja, slavē jaunieti par viņas apņēmību, uzcītību un ieguldīto darbu. “Patiesībā jau skolotājs, tāpat kā darba devējs, diezgan ātri pamana jauniešus, kuros ir potenciāls sasniegt kaut ko vairāk.” Arī skolotāja Sanda Veismane gan praktiskajās stundās, gan darbā skolas mācību restorānā pamanījusi, ka Agnese prot labi prezentēt savas prasmes un zināšanas, ir prasīga pret sevi un darbu, ko dara. Sandai Veismanei kā skolotājai šī ir pirmā “SkillsLatvia” pieredze. “Šoreiz tikt līdzi uz konkursu, diemžēl nevarēju, taču jutos tā, it kā tajā piedalītos pati. Visvairāk jau uztrauca tas, ka šādiem konkursiem pilnībā sagatavoties nav iespējams. Pat tad, ja mājās izdarīts viss iespējamais, uzdevumi var būt mazliet citādi. Tāpat kā jauniešiem pieejamās izejvielas… Piemēram, bijām izdomājušas, ka Agneses pagatavotā kokteiļa garšai jāatgādina par to, ka dzīvojam saskaņā ar darbu, vēlējāmies, lai tas smaržotu pēc meža, jo Smiltenes pusē ir daudz mežu. Bet to visu nācās “uzburt” no pavisam citām izejvielām, nekā plānojām, gatavojoties konkursam. Taču Agnese ir attapīga un lieliski prata iziet no situācijas.”

Abas skolotājas atzīst, ka minētie konkursi ir arī lieliska pieredze skolotājiem. “Palīdzot Agnesei, uzzinājām daudz jauna un vērtīga, kas tagad noder darbā ar visiem audzēkņiem.”

Skolotājas no sirds priecājas par savas audzēknes drosmi un spēju apliecināt: “Ja es gribu, tad varu!” Abas ir gatavas visos iespējamos veidos jaunieti atbalstīt, jo reizēm rezultātu var izšķirt vissīkākās detaļas - konkursanta apģērbs, matu sakārtojums vai spēja nosaukt konkrētajā vīna šķirnē izmantoto vīnogu augšanas reģionu.