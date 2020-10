Labākā titulu ceļu būvē iegūst Smiltenes tehnikuma topošie profesionāļi

No 6. līdz 7. oktobrim Saldus tehnikumā sacentās topošie ceļu būves nozares speciālisti nozares jauno profesionāļu meistarības konkursā “Ceļu būve”. Labāko jauno profesionāļu titulu un pirmo vietu ieguva Smiltenes tehnikuma audzēkņi.

Konkursā “Ceļu būve” pirmo vietu izcīnīja Igors Bukšs, Ralfs Celmiņš un Jānis Ričards Mauslis no Smiltenes tehnikuma, saņemot 66 punktus no maksimāli iegūstamajiem 100 punktiem. Saldus tehnikuma audzēkņi Mārcis Neicinieks, Nils Reinis Grīnblats un Ivo Grintāls kopvērtējumā saņēma 64 punktus un ieņēma otro vietu, bet trešās vietas ieguvēji bija Daugavpils Būvniecības tehnikuma topošie speciālisti Vadims Petrovs, Maksims Maksimovs, Arturs Andrijevskis, kuri ieguva 59,67 punktus. Konkursā piedalījās deviņi konkursanti no Smiltenes tehnikuma, Saldus tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma, kuri uzdevumus veica komandās pa trīs.

Konkursu rīkoja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), bet teorētiskos un praktiskos uzdevumus konkursam izstrādāja ceļu būves firma SIA Binders. Konkursantu komandu veikumu vērtēja ceļu būves firma SIA Binders projektu vadītāji Romāns Gabrusenoks un Armands Sams, kā arī SC grupa projektu vadītājs Edgars Brūveris.

“Konkursanti apzinās, ko viņi nezina, kur viņu zināšanas vai prasmes būtu jāuzlabo. Jaunieši arī iegūst jaunas zināšanas, kā arī pedagogi redz, kam mācību saturā jāpievērš lielāka uzmanība,” spriež SC grupa projektu vadītājs Edgars Brūveris.

Divu dienu garumā konkursanti nozares ekspertiem pierādīja savas prasmes bruģa segumu ieklāšanā uz iepriekš izlīdzināta šķembu pamata, noteica grunts paraugu granulometrisko sastāvu laboratoriskā pārbaudē un bitumena konsistences rādītājus ar adatas penetrācijas metodi, kā arī aprēķināja Losandželosas koeficientu. Nozares eksperti vērtēja jauniešu veiktos mērījumus ar optisko nivelieri, praktiskās un teorētiskās zināšanas ceļu būvē izmantojamo iekārtu un rokas instrumentu lietošanā, kā arī zināšanas par darba aizsardzību.

“Ģeodēzijas uzdevumā rezultāti ir diezgan slikti visām komandām un pagājušajā gadā bija līdzīgi. Profesionālajām izglītības iestādēm pie ģeodēzijas apmācības būtu jāpiestrādā, bet bruģēšanas laukuma un citos uzdevumos komandas uzrādīja labus rezultātus,” vērtē SIA Binders projektu vadītājs Romāns Gabrusenoks.

Nozaru konkursus finansē Eiropas Sociāla fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un Latvijas valsts. Projektu līdz 2022. gada 31. maijam īsteno VIAA.