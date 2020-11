Latvijas Dabas fonds aicina jauniešus uz tiešsaistes Dabas un klimata skolu

19. novembrī Latvijas Dabas fonds ar nodarbību “Klimata pārmaiņas un bioloģiskā daudzveidība” atklās tiešsaistes Dabas un klimata skolu jauniešiem. Dabas un klimata skola būs starpdisciplināra tiešsaistes platforma, kurā līdzdarbosies eksperti un aktīvi jaunieši, kopīgi apgūstot padziļinātas zināšanas par klimata pārmaiņām, īpaši uzsverot to mijiedarbi ar dabas daudzveidību. Visa mācību gada garumā notiks tiešsaistes nodarbības, tiks sagatavotas video lekcijas, kā arī organizētas Dabas sarunas skolās, savukārt Dabas un klimata skolas mācību gads noslēgsies ar tiešsaistes Prāta spēlēm par klimatu. Visi izglītojošie materiāli tiek veidoti, balstoties mācību satura mācību priekšmetu programmu paraugos publicētajos tematos, lai tos būtu iespējams integrēt skolu darbā. Dabas un klimata skolas mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, taču nodarbībās aicināti piedalīties visi interesenti.

Dabas un klimata skolas atklāšana un pirmā nodarbība “Dabas daudzveidība un klimata pārmaiņas” notiks 19. novembrī 14.00-15.00. Nodarbību vadīs klimata eksperts Jānis Brizga, bet viņu iztaujās un diskusiju ar dalībniekiem moderēs klimata aktīvists Rūdolfs Kivlenieks. Nodarbība būs skatāma šeit: https: //events.tiesraides.lv/dabasunklimataskolajauniesiem.

“Klimata pārmaiņas līdz ar bioloģiskās daudzveidības dramatisku samazināšanos ir vienas no lielākajām globālajām problēmām, kas tiešā veidā skars šodienas jauniešus, un jaunieši arī ir tā sabiedrības daļa, kuru tās visvairāk un pamatoti uztrauc. Taču ir ļoti svarīgi spert nākamos soļus aiz problēmu apzināšanās – gūt padziļinātu izpratni par klimata pārmaiņām un dabas daudzveidību, jo šīs ir ļoti kompleksas tēmas, kas skar visas mūsu dzīves jomas. Tas ir arī mūsu Dabas un klimata skolas mērķis,” stāsta Maija Ušča, Latvijas Dabas fonda projektu vadītāja.

Tiešsaistes nodarbības, kas no dažādiem aspektiem aplūko klimata pārmaiņas un bioloģisko daudzveidību, veidos Dabas un klimata skolas kodolu. Tajās tiks aplūkotas tādas tēmas kā lauksaimniecības ietekme uz klimatu un dabas daudzveidību, mežu un klimata saistība, klimats un ar to saistītās sociālās problēmas. Tāpat skolā pievērsīsim uzmanību tādām jauniešiem aktuālām jomām kā klimata aktīvisms un politikas ietekmēšana, klimatam draudzīgu paradumu ieviešana savās mājās un arī to, kā pārliecināt vecākus mainīt dzīvesveidu klimatam par labu.

Paralēli Dabas un klimata skolas ietvaros tiks sagatavotas arī īsas videolekcijas par klimata pārmaiņām un to saistību ar bioloģisko daudzveidību, kuras veidotas tā, lai būtu izmantojamas kā mācību līdzeklis attālinātām mācībām. Pavasarī skola aicinās jauniešus uz tiešsaistes Dabas sarunām – lekcijām par klimatu un dabas daudzveidību, kas tiks papildināta ar improvizācijas teātra elementiem un norisināsies Latvijas skolās.

Dabas un klimata skolas saturu veido Latvijas Dabas fonda eksperti sadarbībā ar izglītības speciālistiem un klimata jomas ekspertiem. Visi skolas materiāli būs pieejami mājaslapā www.ldf.lv/dabasskola, un tie īpaši noderēs vidusskolas kursu Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinības I un Sociālās zinības un vēsture skolotājiem.

Interesentus, kuri vēlas saņemt atgādinājumu un papildu informāciju par Dabas un klimata skolas tiešsaistes nodarbībām un citām aktivitātēm, lūdzam pieteikties šeit: http://bit.ly/dabasunklimataskolajauniešiem.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un DEAR programmas finansētā projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” atbalstu un Kultūras ministrijas līdzfinansējumu.