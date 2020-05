Latvijas skolām vajadzīgi cilvēki, kas spēj ar aizrautību mācīt un mācīties

Vēl līdz 18.maijam iespējams pieteikties jaunajā izglītības projektā „Mācītspēks”, lai jau šogad kļūtu par vienu no 100 topošajiem skolotājiem un uzsāktu bezmaksas studijas Latvijā vienīgajā darba vidē balstītajā studiju programmā.

Lai veicinātu Latvijas izglītības kvalitāti un risinātu kvalificētu pedagogu trūkumu, projekta „Mācītspēks” ietvaros dažādu jomu pārstāvjiem tiks sniegta iespēja iegūt pedagoga izglītību un dalīties savās zināšanās un pieredzē ar skolēniem.

Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Interesenti aicināti neatlikt vairākas stundas ilgo pieteikšanos uz pēdējo brīdi. Jo ātrāk pieteikums iesniegts, jo ātrāk tiek uzsākta atlase.

„Viena no šī projekta lielākajām vērtībām būs, ka skolā sastapsies dažādas pieredzes no pedagoģisko pieeju, digitālo prasmju, savstarpējās sadarbības un attiecību viedokļa. Tas noteikti veicinās ne tikai skolotāju, bet arī skolēnu pilnveidošanos no dažādiem aspektiem,” paredz Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore Maija Kokare, uzsverot, ka ikviena Latvijas skola gaida jaunos skolotājus, kas spēj ar aizrautību mācīt un mācīties.

Jau šogad 100 dažādu profesiju pārstāvji – topošie skolotāji – uzsāks dalību projektā, gadu studējot Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Skolotājs” un līdztekus strādājot skolās kā mācību priekšmetu skolotāji. Savukārt otrajā gadā mācības turpināsies „Iespējamās misijas” vadībā. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.