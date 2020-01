Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu ķīmijā saņem Smiltenes vidusskolas skolotājs Jānis Celmiņš

Latvijas izcilākie ķīmijas skolotāji saņēmuši Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF), Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un industrijas balvas, portālu “la.lv” informēja augstskola.



RTU leģendārās zinātnieces Emīlijas Gudrinieces vārdbalvu, ko pasniedz LZA, šogad saņēma Smiltenes vidusskolas skolotājs Jānis Celmiņš.

MLĶF savus apbalvojumus šogad piešķīra Rīgas Ķengaraga vidusskolas skolotājai Innai Koļesņikovai, Jaunogres vidusskolas skolotājai Ingai Leinei un Liepājas Valsts 2. ģimnāzijas skolotājai Elizabetei Sirotinai.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta apbalvojumu saņēma Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotājs Sandis Veldze un Dagdas vidusskolas skolotāja Ausma Grizāne.

Farmācijas uzņēmums “Grindeks” apbalvojumu piešķīra pieciem skolotājiem — Marutai Ladusānei no Viļānu vidusskolas, Antrai Zeilei no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Anitai Zībolai no Bauskas 2.vidusskolas, Pāvelam Pestovam no Rīgas 72. vidusskolas un Intai Pauliņai no Pumpuru vidusskolas.

Stikla pakešu hermētiķu ražotājs “Tenachem” apbalvojumu piešķīra Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājam Indriķim Andrim Birzniekam, bet būvmateriālu ražotājs “Sakret” — Rīgas Purvciema vidusskolas skolotājai Tatjana Sahno.

Apbalvošana notika 24. janvārī seminārā “Ķīmija kā prioritāte”.

Seminārā industrijas pārstāvji skolotājus iepazīstināja ar jaunumiem nozarē, tā palīdzot papildināt skolotāju zināšanas, bet pēc semināra skolotājiem bija iespēja doties ekskursijā uz AS “Madara Cosmetics”, lai iepazītos ar kosmētikas ražošanas procesu.

Semināru “Ķīmija kā prioritāte” MLĶF organizē jau kopš 1999. gada, lai suminātu ķīmijas skolotājus par audzēkņu sagatavošanu ķīmijas studijām, kā arī lai padziļinātu pedagogu zināšanas.