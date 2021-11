Ligita Blīgzna: “Tik skaistu zemi nevar nemīlēt!”

Smiltenes vidusskolas ilggadējai vizuālās mākslas skolotājai Ligitai Blīgznai svētku noskaņu rada tīrā, svētkiem sapostā Smiltene, Jāņkalna mastā un pie skolas plīvojošais sarkanbaltsarkainais karogs. Viņa joprojām ar lielu prieku izmanto katru iespēju ceļot pa Latviju un iepazīt ikvienu tās stūrīti, kur parādījies kas jauns. “Tik skaistu zemi nav iespējams nemīlēt,” viņa saka.

“Šovasar tuvāk iepazinu Aizputi, apmeklēju mūziķa Mārtiņa Freimaņa piemiņas vietu,” stāsta pensionētā skolotāja. “Vēl pirms novadu reformas biju Apē – arī tur viss tik skaisti sakārtots. Ļoti patika Gaujienā, Jāzepa Vītola “Anniņās”. Ikvienam iesaku iepazīties ar mūsu novada dižgaru ceļu, kurā ietvertas arī Ojāra Vācieša bērnības takas Trapenē. Tāpat brīnišķīga ir Annas Sakses pasaku taka Lejasciemā. Tālāka ceļojuma vērts noteikti ir tēlnieka Sanda Aispura veidotais skulptūru dārzs Saldū, pieminot mākslinieka Jaņa Rozentāla 155 gadu jubileju.

Tepat Raunā ir ļoti skaists tēlnieka Kārļa Zemdegas piemineklis “Kokle” pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušo karavīru piemiņai.

Līdz šim svētkos bieži piedalījos kādā pasākumā kopā ar kori, šoreiz tas izpaliks. Bet vienmēr paliks atmiņā brīnišķīgais koncerts baznīcā, kura laikā iesvētīja mūsu lielo sarkanbaltsarkano karogu, kas tagad plīvo Jāņkalnā.”

“Kamēr vien vari, jārosās un jāmācās!”

Skolotāja uzskata: svētkus pilnvērtīgi var baudīt tad, ja ikdienā savu iespēju robežās dari visu iespējamo, lai sakārtotu kaut to stūrīti, kurā dzīvo. Skolotājai joprojām ir mazs dārziņš, kurā viņa ar lielu prieku radoši izpaužas. Pie savas daudzdzīvokļu mājas Ligita Blīgzna iekopusi skaistu puķu dobi. Dodoties ikdienas pastaigā, viņa nekad nepaies garām zemē nomestiem atkritumiem. “Tā, taču, ir mūsu pilsēta, kurā paši dzīvojam!

Tāpat uzskatu: kamēr vien vari, ir jāmācās!”

Kad bija iespēja, apmeklēja datorkursus. Nesen kopā ar citiem senioriem Smiltenes tehnikumā apguva jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā.

Aizejot pensijā, skolotāja izpētīja dzimtas vēsturi un savā 80 gadu jubilejā to uzdāvināja visiem pieciem mazbērniem.

49 gadi, mācot ieraudzīt skaisto

Ligita Blīgzna darbam skolā atdevusi 49 gadus. Skolotājai joprojām glītā mapītē sakārtotas fotogrāfijas no pasākumiem, kuru noformēšanā un organizēšanā ieguldīta arī daļa viņas sirds. Bijuši skaisti konkursi un izstādes, kurās bērni centušies noķert krāsu prieku saulē, vējā, kokos, pļavās un putnos. “Ar krāsas un formas daudzveidību mācīju viņus pamanīt, ieraudzīt un iemīlēt to skaisto, kas bieži vien mums ir pavisam tuvu blakus. Man ļoti patika darbs ar bērniem. Kopā īstenojām daudz dažādu ieceru, devāmies ekskursijās un jautros pārgājienos. Tūrisms man ir tuvs jau no pašas skolas laika. Lielā mērā par to jāsaka paldies savai vidusskolas klases audzinātājai Mirdzai Rēpelei, kura ieinteresēja novadpētniecībā, un rakstniekam Arturam Gobam, kurš manā jaunības laikā Valkā bija tūrisma dzīves organizators.”

Skolotājai uz galda krāšņi zied puķe – absolventu dāvana. Viņi savu audzinātāju joprojām ik pa laikam apciemo, piezvana, sūta apsveikumus. “Tāpat mūs, pensionētos skolotājus, svētkos vienmēr atceras arī skolas vadība.”

Latvijai un ikvienam latvietim nozīmīgajās dienās Ligitai Blīgznai patīk iedegt svecīti, paklausīties arhibīskapa Jāņa Vanaga un valstsvīru uzrunas, pakavēties skaistās atmiņās, kuru pa šiem gadiem sakrājies patiesi daudz… “Esmu optimiste un joprojām uzskatu: dzīve ir skaista!”