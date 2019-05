LJA Jūrskola aicina uz atvērto durvju dienu 24.maijā

LJA Jūrskola 8.un 9.klašu audzēkņus un viņu vecākus aicina uz atvērto durvju dienu, kas 24.maijā notiks Jūrskolas telpās Rīgā, Lielupes ielā 1. Pasākumā varēs iepazīties ar mācību procesu, sastapt skolas pasniedzējus un audzēkņus. LJA Jūrskolā Rīgā par kuģa vadītājiem un kuģa mehāniķiem mācās jaunieši no visas Latvijas.

Jūrskolā audzēkņus uzņem jau pēc 9.klases. “Jūrskolā mācību ilgums ir četri gadi, kuru laikā jaunieši iegūst vidējo profesionālo izglītību un vienu no divām profesijām - sardzes stūrmanis uz kuģiem līdz 3000 BT vai sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu līdz 3000 kW. Mācoties šos četrus gadus, puiši un meitenes saņem gan vidējo vispārējo izglītību, gan profesionālo, ko veido 14 profesionālie mācību priekšmeti. Beidzot Jūrskolu, jaunieši ir labi sagatavoti mehāniķi un stūrmaņi, kuri spējīgi strādāt uz teju jebkura kuģa pasaulē,” stāsta LJA Jūrskolas direktors Ervīns Ruņģis.

Ik gadu LJA Jūrskolā mācībām tiek uzņemti nedaudz vairāk nekā 100 jaunu audzēkņu. Lai gan Jūrskolas gaiteņos pārsvarā var redzēt puišus, par jūrniecēm mācās arī meitenes. Mācības ir bez maksas, sekmēs labākie var saņemt līdz pat 150 eiro mēnesī lielu stipendiju. Lai skolā iestātos, jāiztur konkurss, kurā tiek vērtēta pretendentu vidējā atzīmē. Tāpat svarīga laba veselība, ko pārbauda jūrnieku ārstu komisija.

Jauniešus mācībām piesaiste ne vien iespēja apskatīt pasauli, bet arī praktiski apsvērumi - pieprasījums pēc labiem darbiniekiem šajā profesijā ir lielāks nekā piedāvājums. Garantētā darba un labā atalgojuma dēļ pēdējos gados jūrnieka profesija kļūst arvien populārāka.

Kapteiņi mūsdienās uz atsevišķu tipu kuģiem pelna līdz pat 12 000 ASV dolāru mēnesī, vecākie mehāniķi - līdz 10 000 mēnesī, stāsta LJA Jūrskolas direktors E.Ruņģis. Uzreiz pēc mācību beigšanas jaunie jūrnieki šobrīd saņem, sākot no 3500 dolāriem mēnesī. Bet pelnīt var sākt jau mācību laikā: “Obligāta mācību sastāvdaļa ir arī prakse, par ko praktikanti saņem atalgojumu. Četru mācību gadu laikā prakse ir divas reizes. Pēc 2.kursa ir iespējama stažēšanās Erasmus+ programmas ietvaros Maltā, Kiprā un Spānijā. Jauniešiem tā ir iespēja iegūt pirmo ar izvēlēto profesiju saistīto darba pieredzi, turklāt to darīt starptautiskā vidē. Bet pēc jūras prakses 4.kursā liela daļa mājās atgriežas jau ar savu auto, kas iegādāts par sapelnīto. Papildus labajam atalgojumam praktikanti, strādājot uz kuģa, saņem visu to pašu, ko profesionālie jūrnieki – ēdināšanu, individuālu kajīti, darba ekipējumu un apģērbu. Tāpēc viss, ko jaunietis nopelna, paliek pašam,” piebilst E.Ruņģis.

Tā kā liela daļa skolēnu Jūrskolā ir no Latvija reģioniem, skola piedāvā iespēju apmesties dienesta viesnīcā, kas iekārtota kā divistabu dzīvokļi ar kopīgu virtuvi. Kompleksā ir arī sporta zāle, mācību un atpūtas telpas, veļas mazgātava. “Jaunieši jau no pirmās mācību dienas pie mums mācās pastāvību. Šeit ir viss vajadzīgais, taču pašiem par sevi jāparūpējas. Pieradinām arī pie disciplīnas un kārtības, kas ļoti svarīgi darbā uz kuģa – piemēram, par to, ka formai vienmēr jābūt kārtībā,” atzīmē direktors E.Ruņģis.

Jaunie jūrnieki no Latvijas strādā uz kuģiem visā pasaulē, un pieprasījums pēc labiem speciālistiem ir milzīgs. Pēc Jūrskolas pabeigšanas ir divi ceļi – turpināt studijas Latvijas Jūras akadēmijā vai uzsāk darba gaitas. “Arvien vairāk jauniešu izvēlas mācīties Jūrskolā, jo tā jau laikus var saprast, vai jūrnieka darbs viņiem vispār ir piemērots. Mācību laikā jaunieši jau ir mazliet „apbružājušies” - pabijuši jūrā un pieņēmuši lēmumu par tālāko karjeru. Sapratuši, vai viņiem vispār patīk būt jūrā. To ir svarīgi zināt jau laikus, nevis tad, kad mācības pabeigtas. Mehāniķi savā jomā vēl var strādāt arī krastā, bet stūrmaņiem tas būtu grūtāk,” saka skolas direktors.

Ja mācības Jūrskolā šķiet interesanta iespēja, vairāk informācijas par atvērto durvju dienu un mācībām Jūrskolā var atrast: http://jurskola.latja.lv/