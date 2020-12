Loģiskās domāšanas konkurss “Bebr[a]s” Latvijā pulcējis teju 15 000 skolēnu

Neraugoties uz ārkārtas situāciju valstī, kas ietekmējusi mācību procesu ikvienā Latvijas skolā, veiksmīgi noritējis starptautiskais skolēnu loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss “Bebr[a]s”. Novembrī tajā piedalījušies 14 890 5.-12. klašu skolēni no 359 Latvijas skolām.

5.-12. klašu konkurss “Bebr[a]s” notika no 9.-27. novembrim. Šogad starptautiskais konkurss norisinājās jau 17. reizi, pulcējot teju 3 miljonus dalībnieku no vairāk nekā 50 valstīm. Konkursā piedalījās jau 359 skolas no visas Latvijas. Tā norisi Latvijā jau piekto gadu nodrošina Ziemeļvalstu lielākais IT uzņēmums “Visma”.

Šajā laikā skolēniem bija jāpieslēdzas konkursa sistēmai, kurā 35 minūšu laikā jāizpilda savai klašu grupai atbilstoši 15 uzdevumi, liekot lietā tikai loģisko domāšanu. Lielākā daļa no uzdevumiem veidota interaktīvi, un iekļauj kādu no informātikas pamatprincipiem. Konkursā piedalīties bija aicināts ikviens 5.-12. klašu skolēns, neatkarīgi no līdzšinējām sekmēm un panākumiem. Taču kā ikvienā konkursā, arī “Bebr[a]s” tiek apbalvoti uzvarētāji. Tieši tāpēc 20 labākie skolēni no katras klašu grupas tiek aicināti uz konkursa finālu 2021. gada janvārī, kur jāpierāda spēja risināt uzdevumus vēl īsākā laikā.

Gads ar izaicinājumiem

Konkursa “Bebr[a]s” ilggadējā organizatore, “Visma Enterprise” mārketinga vadītāja Mija Zaļūksne pastāsta, ka šis gads viesis zināmas pārmaiņas konkursa norisē. “Saziņā ar skolotājiem un skolēniem sapratām, ka līdz ar mācību procesa pārcelšanu attālināti, noslodze ir lielāka gan pedagogiem, kuriem jāpielāgo mācības attālinātam režīmam, gan arī skolēniem, kuriem jāspēj daudz vairāk mācīties pašiem. Ņemot vērā šo faktu, konkursu organizējām nedēļu ilgāk nekā tas bijis iepriekšējos gados,” atklāj M. Zaļūksne. “Par spīti sarežģījumiem, ko nesis šis mācību gads, pedagogi arī šogad bija ļoti aktīvi, motivējot skolēnus piedalīties izaicinājumā. Ja pērn sasniedzām jaunu dalībnieku rekordu, tad šogad konkursā piedalījās vēl nebijis skaits pārstāvēto skolu - 359, kas ir par 59 vairāk nekā 2019. gadā. Tāpat ļoti priecājamies, ka aizvien lielāku interesi par dalību konkursā izrāda arī sākumskolu skolēni, piesakoties 5. klases uzdevumu pildīšanai.” Kā būtiska priekšrocība konkursa veiksmīgai norisei ir tā formāts - konkurss notiek tiešsaistē, līdz ar to skolēniem nav obligāti jāatrodas informātikas kabinetā, jo tik pat ērti uzdevumi izpildāmi arī no mājām, ja vien pieejams dators ar interneta savienojumu.

“Laikā, kad gan mācības, gan ikdienas darbs lielā daļā uzņēmumu tiek organizēts attālināti, jo īpaši redzam, cik būtiska ir informāciju tehnoloģiju nozare. Šobrīd ikvienam ir svarīgs gan labs interneta savienojums, gan ērti lietojami rīki, kas palīdz bez aizķeršanās strādāt un mācīties. To visu nodrošina IT nozare, kas turpina augt un attīstīties, un gaida jaunus speciālistus. Zināšanas un prasmes, kuras skolēni var attīstīt un nostiprināt ar “Bebr[a]s” konkursa palīdzību, ir nepieciešamas un būtiskas ikvienā nozarē, bet jo īpaši IT. Tāpēc vēlamies teikt lielu paldies gan skolotājiem, gan vecākiem, kuri motivē un atbalsta skolēnus dalībai konkursā!” viedokli pauž “Visma Enterprise” valdes locekle Antra Zālīte.

Aktīvākās skolas apkopos “Latvijas skolu indeksā”

Organizatori uzsver, ka “Bebr[a]s” izaicinājumā piedalīties aicināts ikviens skolēns. Atšķirībā no olimpiādēm vai citiem konkursiem, kuros mērķis ir atspoguļot zināšanas noteiktos mācību priekšmetos, pēc konkursa netiek publicēts tops ar skolām, kuras guvušas vislabākos rezultātus. Visaugstāk tiek vērtēta tieši skolu kopējā aktivitāte, iesaistot bērnus, tādejādi dodot vienlīdzīgas iespējas sevi parādīt gan lielajām, gan mazajām skolām. Šie rezultāti ik janvāri tiek apkopoti “Latvijas skolu indeksā”.

Kā viena no aktīvākajām skolām, kura ar augstiem panākumiem iesaista teju visus skolēnus, ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola.

“Mūsu skola konkursā “Bebr[a]s” piedalās jau kopš tā aizsākumiem Latvijā - tātad sesto gadu. Piedalāmies, jo tas ir vienīgais šāda mēroga pasākums loģiskās un algoritmiskās domāšanas jomā. Konkursā iegūtās prasmes skolēniem noder ļoti daudzos mācību priekšmetos, visvairāk, matemātikā un programmēšanā, kas veiksmīgi sasaucas ar Inženierzinātņu vidusskolas fokusu uz starpdisciplinaritāti,” atklāj RTU Inženierzinātņu vidusskolas direktors Aleksandrs Vorobjovs. Viņš pastāsta, ka arī attālinātu mācību laikā, skolēni gatavojušies tāpat kā vienmēr - pildot iepriekšējo gadu uzdevumus. Palīdzējusi arī iepriekšējo gadu pieredze, jo vairākums skolēnu konkursā piedalās jau atkārtoti.

Par “Bebr[a]s” vēsturi

Konkursa “Bebr[a]s” mērķis ir ilgtermiņā veicināt skolēnu interesi par datorzinātnēm un iepazīstināt ar algoritmiskās domāšanas principiem. Digitālās prasmes, izpratne par tehnoloģiju darbību, loģiskā un algoritmiskā domāšana – visas šīs prasmes ieņem aizvien būtiskāku lomu mūsdienu darba tirgū. Tieši tāpēc šo prasmju un zināšanu attīstīšana skolēnos ir būtisks ilgtermiņa ieguldījums. Lai konkursam piešķirtu vēl lielāku pievienoto vērtību, ikviens skolotājs, pēc konkursa saņem plašu materiālu ar konkursa uzdevumu skaidrojumiem, ko var izmantot tālākajā mācību procesā.

Konkursa pirmsākumi meklējami 2004. gadā Lietuvā, kur tam pamatus lika Viļņas universitātes profesore Valentina Dagiene. Viņas mērķis bija rast veidu, kā veicināt skolēnu interesi par informātikas apguvi. Taču nosaukums “Bebr[a]s” (“bebrs” lietuviešu valodā) ir simbols centībai un neatlaidībai, ko iemieso šis dzīvnieks. Jau konkursa pirmajos gados tas kļuva par starptautisku fenomenu, un gadu no gada tā vēriens tikai plešas. Savukārt, Latvijā pirmais konkursa idejai noticēja un par to iedegās Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) pētnieks Mārtiņš Opmanis, kurš sāka konkursa organizēšanu 2005. gadā. Pēc tam rūpes par konkursa organizēšanu Latvijā uzņēmās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja Elma Rudzīte. Būtisku ieguldījumu konkursa sistēmas izveidošanā sniedzis arī viņas skolnieks, nu jau pieredzējušais programmētājs, Mārtiņš Balodis.